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https://ria.ru/20201002/tramp-1578106917.html
Врач спрогнозировал ход болезни Трампа
Президент США Дональд Трамп, у которого диагностирован COVID-19, в отличие от не страдающей полнотой жены Меланьи, входит в группу риска из-за возраста и... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T13:57
2020-10-02T20:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
меланья трамп
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a>, у которого диагностирован COVID-19, в отличие от не страдающей полнотой жены Меланьи, входит в группу риска из-за возраста и избыточного веса, однако у него есть шанс перенести болезнь в легкой форме, считает израильский врач-пульмонолог, директор клиники пульмонологии ашдодской больницы Ассута Даниэль Старобин.Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди <a href="https://ria.ru/person_Melanja_Tramp" target="_blank">Меланьи Трамп</a> подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его жена чувствуют себя хорошо.По словам Даниэля Старобина, обычное течение COVID-19 сильно отличается в разных возрастных группах. "Обычно это заболевание легкое, как и большинство вирусных заболеваний. С кашлем, насморком, температурой и слабостью. Несколько дней берет и проходит. Неделя - 10 дней. Около 10% больных болеют с осложнениями, переходящими в вирусную пневмонию, (вплоть) до дыхательной недостаточности и потребности во вспомогательных средствах дыхания", - отметил доктор.Осложнённый ход болезни, по наблюдениям пульмонолога, наиболее част у групп риска. К группам риска относятся пожилые, старше 70 лет, люди с хроническими заболеваниями, среди которых повышенное давление, сердечно-сосудистые заболевания, хронические легочные заболевания, избыточный вес и целый ряд заболеваний, которые так или иначе влияют на эффективность нашей иммунной системы.Впрочем, по словам врача, это не говорит о том, что у пожилого человека даже с хроническими заболеваниями обязательно разовьётся тяжелая форма болезни. В отличие от президента <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, его жена Меланья Трамп, у которой также диагностирован коронавирус, моложе супруга более чем на 20 лет и очевидно не страдает избыточным весом, что, по мнению специалиста, снижает вероятность тяжелого протекания болезни."Возраст играет важную роль. Чем человек моложе, чем меньше его риск. Если исходить из этого простого постулата, то у Меланьи меньше риск заболеть тяжело. Однако мы не знаем о ее хронических заболеваниях, которые тоже могут изменить картину", - заключил Старобин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201002/tramp-1578100999.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, меланья трамп, дональд трамп, сша, в мире

Врач спрогнозировал ход болезни Трампа

13:57 02.10.2020 (обновлено: 20:50 02.10.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп и его жена Меланья
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, у которого диагностирован COVID-19, в отличие от не страдающей полнотой жены Меланьи, входит в группу риска из-за возраста и избыточного веса, однако у него есть шанс перенести болезнь в легкой форме, считает израильский врач-пульмонолог, директор клиники пульмонологии ашдодской больницы Ассута Даниэль Старобин.

"У него да, есть избыточный вес. Он человек немолодой, старше 70. По этим факторам - возраст и избыточный вес - он находится в группе риска. Но в принципе, даже если у него есть хронические заболевания, это не говорит, что он обязательно будет болеть в тяжелой форме. Болезнь может пройти легко. Естественно, что в его возрасте вероятность, что могут быть неприятности, намного выше", - сказал Старобин РИА Новости.

Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи Трамп подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его жена чувствуют себя хорошо.
По словам Даниэля Старобина, обычное течение COVID-19 сильно отличается в разных возрастных группах. "Обычно это заболевание легкое, как и большинство вирусных заболеваний. С кашлем, насморком, температурой и слабостью. Несколько дней берет и проходит. Неделя - 10 дней. Около 10% больных болеют с осложнениями, переходящими в вирусную пневмонию, (вплоть) до дыхательной недостаточности и потребности во вспомогательных средствах дыхания", - отметил доктор.
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Осложнённый ход болезни, по наблюдениям пульмонолога, наиболее част у групп риска. К группам риска относятся пожилые, старше 70 лет, люди с хроническими заболеваниями, среди которых повышенное давление, сердечно-сосудистые заболевания, хронические легочные заболевания, избыточный вес и целый ряд заболеваний, которые так или иначе влияют на эффективность нашей иммунной системы.

"При наличии этих факторов частота осложнений у таких пациентов намного выше, чем у молодых людей без хронических заболеваний. Пропорция идёт один к десяти и выше, то есть если заболел человек 30 лет без хронических заболеваний и 70 лет тоже без хронических заболеваний, вероятность того, что человек 70 лет разовьёт тяжелую форму, в 10 раз больше, чем у тридцатилетнего", - отмечает врач.

Впрочем, по словам врача, это не говорит о том, что у пожилого человека даже с хроническими заболеваниями обязательно разовьётся тяжелая форма болезни. В отличие от президента США, его жена Меланья Трамп, у которой также диагностирован коронавирус, моложе супруга более чем на 20 лет и очевидно не страдает избыточным весом, что, по мнению специалиста, снижает вероятность тяжелого протекания болезни.
"Возраст играет важную роль. Чем человек моложе, чем меньше его риск. Если исходить из этого простого постулата, то у Меланьи меньше риск заболеть тяжело. Однако мы не знаем о ее хронических заболеваниях, которые тоже могут изменить картину", - заключил Старобин.
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