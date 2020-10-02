https://ria.ru/20201002/tramp-1578106917.html

Врач спрогнозировал ход болезни Трампа

Президент США Дональд Трамп, у которого диагностирован COVID-19, в отличие от не страдающей полнотой жены Меланьи, входит в группу риска из-за возраста и... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T13:57

2020-10-02T13:57

2020-10-02T20:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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дональд трамп

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<strong>ТЕЛЬ-АВИВ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a>, у которого диагностирован COVID-19, в отличие от не страдающей полнотой жены Меланьи, входит в группу риска из-за возраста и избыточного веса, однако у него есть шанс перенести болезнь в легкой форме, считает израильский врач-пульмонолог, директор клиники пульмонологии ашдодской больницы Ассута Даниэль Старобин.Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди <a href="https://ria.ru/person_Melanja_Tramp" target="_blank">Меланьи Трамп</a> подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его жена чувствуют себя хорошо.По словам Даниэля Старобина, обычное течение COVID-19 сильно отличается в разных возрастных группах. "Обычно это заболевание легкое, как и большинство вирусных заболеваний. С кашлем, насморком, температурой и слабостью. Несколько дней берет и проходит. Неделя - 10 дней. Около 10% больных болеют с осложнениями, переходящими в вирусную пневмонию, (вплоть) до дыхательной недостаточности и потребности во вспомогательных средствах дыхания", - отметил доктор.Осложнённый ход болезни, по наблюдениям пульмонолога, наиболее част у групп риска. К группам риска относятся пожилые, старше 70 лет, люди с хроническими заболеваниями, среди которых повышенное давление, сердечно-сосудистые заболевания, хронические легочные заболевания, избыточный вес и целый ряд заболеваний, которые так или иначе влияют на эффективность нашей иммунной системы.Впрочем, по словам врача, это не говорит о том, что у пожилого человека даже с хроническими заболеваниями обязательно разовьётся тяжелая форма болезни. В отличие от президента <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a>, его жена Меланья Трамп, у которой также диагностирован коронавирус, моложе супруга более чем на 20 лет и очевидно не страдает избыточным весом, что, по мнению специалиста, снижает вероятность тяжелого протекания болезни."Возраст играет важную роль. Чем человек моложе, чем меньше его риск. Если исходить из этого простого постулата, то у Меланьи меньше риск заболеть тяжело. Однако мы не знаем о ее хронических заболеваниях, которые тоже могут изменить картину", - заключил Старобин.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20201002/tramp-1578100999.html

https://ria.ru/20201002/tramp-1578097025.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, меланья трамп, дональд трамп, сша, в мире