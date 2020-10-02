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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/tramp-1578100999.html
Эксперт рассказал, почему Трампу невыгодно "изображать" болезнь
Заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом дает его оппонентам-демократам простор для критики действий администрации президента в период пандемии,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:37
2020-10-02T12:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
меланья трамп
коронавирусы
алексей фененко
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Заражение президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> коронавирусом дает его оппонентам-демократам простор для критики действий администрации президента в период пандемии, поэтому Трампу было бы невыгодно "изображать" болезнь или делать из нее пиар-ход, заявил РИА Новости доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Fenenko/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Фененко</a>.Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланьи Трамп</a> подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его жена чувствуют себя хорошо."Нет, Трампу это было бы невыгодно - ведь это дает демократам прекрасный шанс утверждать, что их кандидат недееспособен. Есть две проблемы - то, что Трамп болен, разрешает им крикнуть: как такой президент будет нами управлять? И второй момент: его болезнь дает полный простор для критики администрации Трампа, что все ваши мероприятия по борьбе с эпидемией неэффективны – боролись-боролись, и в итоге сам президент, первое лицо в государстве, заболел. Это тогда уже полный провал в глазах общественного мнения", - сказал Фененко.Ранее кандидат от демократов в президенты США <a href="http://ria.ru/person_Dzhozef_Bajjden/" target="_blank" data-auto="true">Джо Байден</a> неоднократно критиковал поведение Трампа во время эпидемии, говоря, что оно было близко к преступному, и возлагал на него ответственность за большое число зараженных и умерших в США от COVID-19.Как написал ранее известный журналист американской газеты Washington Post Боб Вудворд в своей книге "Ярость" (Rage), Трамп признавал, что знал об опасности коронавируса, при этом публично неоднократно преуменьшал его серьезность. Комментируя публикацию выдержек из книги Вудворда, Трамп заявил, что он не хотел создавать панику в стране.Трамп ранее признавался, что иногда носит маску в качестве защитного средства от коронавируса, но ему не нравится, что специалисты в области здравоохранения давали противоречивые указания на этот счет. При этом на публике Трамп появлялся в маске только один раз. Он мотивирует это тем, что его проверяют ежедневно, и уверяет, что носит маску в окружении других людей, когда это необходимо.США находятся на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19 и летальных исходов.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
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коронавирус covid-19, меланья трамп, коронавирусы, алексей фененко, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт рассказал, почему Трампу невыгодно "изображать" болезнь

12:37 02.10.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп и его жена Меланья
Президент США Дональд Трамп и его жена Меланья - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заражение президента США Дональда Трампа коронавирусом дает его оппонентам-демократам простор для критики действий администрации президента в период пандемии, поэтому Трампу было бы невыгодно "изображать" болезнь или делать из нее пиар-ход, заявил РИА Новости доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко.
Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи Трамп подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его жена чувствуют себя хорошо.
"Нет, Трампу это было бы невыгодно - ведь это дает демократам прекрасный шанс утверждать, что их кандидат недееспособен. Есть две проблемы - то, что Трамп болен, разрешает им крикнуть: как такой президент будет нами управлять? И второй момент: его болезнь дает полный простор для критики администрации Трампа, что все ваши мероприятия по борьбе с эпидемией неэффективны – боролись-боролись, и в итоге сам президент, первое лицо в государстве, заболел. Это тогда уже полный провал в глазах общественного мнения", - сказал Фененко.
Ранее кандидат от демократов в президенты США Джо Байден неоднократно критиковал поведение Трампа во время эпидемии, говоря, что оно было близко к преступному, и возлагал на него ответственность за большое число зараженных и умерших в США от COVID-19.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
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Путин пожелал заразившемуся коронавирусом Трампу выздоровления
Как написал ранее известный журналист американской газеты Washington Post Боб Вудворд в своей книге "Ярость" (Rage), Трамп признавал, что знал об опасности коронавируса, при этом публично неоднократно преуменьшал его серьезность. Комментируя публикацию выдержек из книги Вудворда, Трамп заявил, что он не хотел создавать панику в стране.
Трамп ранее признавался, что иногда носит маску в качестве защитного средства от коронавируса, но ему не нравится, что специалисты в области здравоохранения давали противоречивые указания на этот счет. При этом на публике Трамп появлялся в маске только один раз. Он мотивирует это тем, что его проверяют ежедневно, и уверяет, что носит маску в окружении других людей, когда это необходимо.
США находятся на первом месте в мире по числу случаев заражения COVID-19 и летальных исходов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Меланья ТрампКоронавирусыАлексей ФененкоДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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