https://ria.ru/20201002/tramp-1578097025.html

Путин пожелал заразившемуся коронавирусом Трампу выздоровления

Президент России Владимир Путин направил заразившемуся COVID-19 президенту США Дональду Трампу телеграмму, пожелал выздоровления ему и его жене, выразил... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:54

2020-10-02T11:54

2020-10-02T12:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

дональд трамп

владимир путин

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981752_0:0:3092:1739_1400x0_80_0_0_bc57441be42b416c530fd2f66b9d3e21.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> направил заразившемуся <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> телеграмму, пожелал выздоровления ему и его жене, выразил поддержку в непростой момент, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланьи Трамп</a> подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства "без каких-либо перебоев".Путин направил телеграмму, "в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления и выразил искреннюю поддержку в этот непростой момент".Президент РФ Владимир Путин в телеграмме президенту США Дональду Трампу выразил уверенность, что присущие американскому лидеру жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля."Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом", – подчеркнул Путин в телеграмме.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201002/tramp-1578090972.html

Von Stirliz А почему бы не выслать за ним спецборт, как немцы за Навальным? Уморят ведь его местные врачи! 10

6

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, владимир путин, в мире