https://ria.ru/20201002/tramp-1578097025.html
Путин пожелал заразившемуся коронавирусом Трампу выздоровления
Президент России Владимир Путин направил заразившемуся COVID-19 президенту США Дональду Трампу телеграмму, пожелал выздоровления ему и его жене, выразил... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:54
2020-10-02T11:54
2020-10-02T12:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
дональд трамп
владимир путин
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> направил заразившемуся <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a> телеграмму, пожелал выздоровления ему и его жене, выразил поддержку в непростой момент, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланьи Трамп</a> подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента США Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства "без каких-либо перебоев".Путин направил телеграмму, "в которой пожелал ему и его супруге скорейшего выздоровления и выразил искреннюю поддержку в этот непростой момент".Президент РФ Владимир Путин в телеграмме президенту США Дональду Трампу выразил уверенность, что присущие американскому лидеру жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с COVID-19, сообщает пресс-служба Кремля."Уверен, что присущие вам жизненная энергия, бодрость духа и оптимизм помогут справиться с опасным вирусом", – подчеркнул Путин в телеграмме.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20201002/tramp-1578090972.html
Von Stirliz
А почему бы не выслать за ним спецборт, как немцы за Навальным? Уморят ведь его местные врачи!
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РИА Новости
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирусы, дональд трамп, владимир путин, в мире