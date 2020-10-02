https://ria.ru/20201002/tramp-1578093751.html

В Кремле пожелали заразившемуся коронавирусом Трампу выздоровления

В Кремле желают скорейшего легкого выздоровления президенту США Дональду Трампу, который заразился коронавирусом, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:18

2020-10-02T11:18

2020-10-02T11:28

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

меланья трамп

коронавирусы

дональд трамп

здоровье - общество

дмитрий песков

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> В Кремле желают скорейшего легкого выздоровления президенту <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>, который заразился <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a>, заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Безусловно, мы желаем президенту Трампу скорейшего легкого выздоровления", - сказал Песков журналистам, комментируя сообщение о заражении Трампа коронавирусом.Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланьи Трамп</a> подтвержден коронавирус. Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что и президент, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства "без каких-либо перебоев".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20201002/tramp-1578090972.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, меланья трамп, коронавирусы, дональд трамп, здоровье - общество, дмитрий песков, сша, в мире