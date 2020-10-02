https://ria.ru/20201002/tramp-1578090972.html
Глава Евросовета пожелал выздоровления заразившемуся коронавирусом Трампу
Глава Евросовета Шарль Мишель пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом Дональду Трампу. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T10:43
2020-10-02T10:43
2020-10-02T10:43
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
меланья трамп
евросовет
коронавирусы
шарль мишель
дональд трамп
здоровье - общество
сша
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> пожелал скорейшего выздоровления заболевшему коронавирусом <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональду Трампу</a>."Желаю скорейшего выздоровления Дональду Трампу. COVID – это битва, которую ведем мы все. Каждый день. Независимо от того, где живем", - написал Мишель в <a href="https://twitter.com/charlesmichel" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланьи Трамп</a> подтвержден коронавирус. Лечащий врач президента <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности главы государства "без каких-либо перебоев".<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.
https://ria.ru/20201002/tramp-1578086262.html
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, меланья трамп, евросовет, коронавирусы, шарль мишель, дональд трамп, здоровье - общество, сша, в мире