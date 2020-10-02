https://ria.ru/20201002/tramp-1578086769.html

Заразившаяся коронавирусом Меланья Трамп отложила все встречи

Заразившаяся коронавирусом первая леди США Меланья Трамп сообщила, что отложила все предстоящие встречи. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:29

2020-10-02T09:29

2020-10-02T09:29

коронавирус covid-19

меланья трамп

дональд трамп

сша

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Заразившаяся коронавирусом первая леди <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланья Трамп</a> сообщила, что отложила все предстоящие встречи.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> сообщил, что у него и первой леди Меланьи Трамп подтвержден коронавирус. Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности президента "без каких-либо перебоев"."Так же, как поступали слишком большое число американцев в этом году, президент Дональд Трамп и я находимся дома на карантине после положительных результатов на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все предстоящие встречи", - написала Меланья в <a href="https://twitter.com/FLOTUS/status/1311900591174680581" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.

https://ria.ru/20201002/tvit-1578085189.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, меланья трамп, дональд трамп, сша, в мире