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Заразившаяся коронавирусом Меланья Трамп отложила все встречи
Заразившаяся коронавирусом первая леди США Меланья Трамп сообщила, что отложила все предстоящие встречи. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:29
2020-10-02T09:29
коронавирус covid-19
меланья трамп
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Заразившаяся коронавирусом первая леди <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланья Трамп</a> сообщила, что отложила все предстоящие встречи.Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> сообщил, что у него и первой леди Меланьи Трамп подтвержден коронавирус. Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности президента "без каких-либо перебоев"."Так же, как поступали слишком большое число американцев в этом году, президент Дональд Трамп и я находимся дома на карантине после положительных результатов на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все предстоящие встречи", - написала Меланья в <a href="https://twitter.com/FLOTUS/status/1311900591174680581" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a>.
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коронавирус covid-19, меланья трамп, дональд трамп, сша, в мире

Заразившаяся коронавирусом Меланья Трамп отложила все встречи

09:29 02.10.2020
 
© AP Photo / Evan VucciПервая леди Меланья Трамп в Розовом саду Белого дома
Первая леди Меланья Трамп в Розовом саду Белого дома - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Заразившаяся коронавирусом первая леди США Меланья Трамп сообщила, что отложила все предстоящие встречи.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что у него и первой леди Меланьи Трамп подтвержден коронавирус. Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает на то, что Трамп продолжит выполнять обязанности президента "без каких-либо перебоев".
"Так же, как поступали слишком большое число американцев в этом году, президент Дональд Трамп и я находимся дома на карантине после положительных результатов на COVID-19. Мы чувствуем себя хорошо, и я отложила все предстоящие встречи", - написала Меланья в Twitter.
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Коронавирус COVID-19Меланья ТрампДональд ТрампСШАВ мире
 
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