https://ria.ru/20201002/tramp-1578084840.html

Белый дом отменил пятничную поездку Трампа во Флориду

Белый дом распространил обновленное расписание работы президента Дональда Трампа на пятницу: поездка во Флориду и выступление на митинге отменены, однако в... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T08:29

2020-10-02T08:29

2020-10-02T08:29

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

меланья трамп

дональд трамп

флорида

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Белый дом распространил обновленное расписание работы президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> на пятницу: поездка во <a href="http://ria.ru/location_StateofFlorida/" target="_blank" data-auto="true">Флориду</a> и выступление на митинге отменены, однако в расписании главы государства осталось одно публичное мероприятие.Ранее Трамп сообщил, что у него и первой леди <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланьи Трамп</a> подтвержден коронавирус. Лечащий врач Трампа Шон Конли заявил, что и Трамп, и его супруга чувствуют себя хорошо и что он рассчитывает, что Трамп продолжит выполнять обязанности президента "без каких-либо перебоев".В 12:15 по местному времени (19:15 мск) Трамп проведет телеконференцию в поддержку уязвимых для COVID-19 пожилых людей, говорится в расписании. Мероприятие, как сообщается, пройдет без прессы.<em>Актуальные данные о ситуации с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a> в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20201002/tramp-1578084542.html

флорида

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, меланья трамп, дональд трамп, флорида, сша, в мире