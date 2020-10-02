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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201002/tramp-1578084542.html
Врач рассказал о состоянии Трампа
Президент США Дональд Трамп сможет выполнять свои обязанности, несмотря на его заражение коронавирусной инфекцией, он останется в своей резиденции в Белом доме. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T08:11
2020-10-02T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
дональд трамп
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> сможет выполнять свои обязанности, несмотря на его заражение коронавирусной инфекцией, он останется в своей резиденции в Белом доме. Об этом заявил его лечащий врач Шон Конли.По его словам, накануне вечером он получил подтверждение, что у президента и его супруги <a href="http://ria.ru/person_Melanja_Tramp/" target="_blank" data-auto="true">Меланьи Трамп</a> получен положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2."Президент и первая леди хорошо себя чувствуют в данный момент, они планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления", - отмечается в письменном заявлении Конли, направленном в адрес пресс-секретаря Трампа.Как заверил врач, он полностью убежден в том, что президент "продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления".Меланья Трамп сообщила, что сейчас находится с мужем на карантине и отложила все предстоящие встречи.Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, пожелал президенту и первой леди выздоровления.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, дональд трамп, сша, в мире

Врач рассказал о состоянии Трампа

08:11 02.10.2020 (обновлено: 10:32 02.10.2020)
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп распорядился опубликовать cекретную записки о роли ФБР. 2 февраля 2018
Президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать cекретную записки о роли ФБР. 2 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Evan Vucci
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ВАШИНГТОН, 2 окт - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сможет выполнять свои обязанности, несмотря на его заражение коронавирусной инфекцией, он останется в своей резиденции в Белом доме. Об этом заявил его лечащий врач Шон Конли.
По его словам, накануне вечером он получил подтверждение, что у президента и его супруги Меланьи Трамп получен положительный результат теста на вирус SARS-CoV-2.
"Президент и первая леди хорошо себя чувствуют в данный момент, они планируют оставаться в Белом доме на время выздоровления", - отмечается в письменном заявлении Конли, направленном в адрес пресс-секретаря Трампа.
Как заверил врач, он полностью убежден в том, что президент "продолжит выполнять свои обязанности без каких-либо перебоев во время выздоровления".
Меланья Трамп сообщила, что сейчас находится с мужем на карантине и отложила все предстоящие встречи.
Вице-президент США Майк Пенс, в свою очередь, пожелал президенту и первой леди выздоровления.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дональд ТрампСШАВ мире
 
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