https://ria.ru/20201002/testirovanie-1578094370.html

В Москве за сутки провели рекордное количество тестов на коронавирус

Рекордное количество тестов на COVID-19 сделали в Москве за сутки: в городских, федеральных и частных лабораториях провели более 81 тысячи исследований, что... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:25

2020-10-02T11:25

2020-10-02T11:32

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Рекордное количество тестов на COVID-19 сделали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> за сутки: в городских, федеральных и частных лабораториях провели более 81 тысячи исследований, что почти на 11% процентов больше, чем днем ранее, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития <a href="http://ria.ru/person_Rakova_Anastasija/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Ракова</a>."Мы продолжаем увеличивать объемы тестирования на новую коронавирусную инфекцию. За прошедшие сутки столичные лаборатории выполнили рекордное количество тестов. Этот показатель превысил 81 тысячу. Это почти на 11% больше, чем днем ранее. Всего в столице провели уже более 8,3 миллиона исследований", – рассказала Ракова.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество