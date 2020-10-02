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В Нижнем Новгороде обнаружили обгоревшее тело человека
В центре Нижнего Новгорода обнаружили обгоревшее тело человека, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T16:08
2020-10-02T18:52
гумвд
нижний новгород
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
нижегородская область
происшествия
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В центре Нижнего Новгорода обнаружили обгоревшее тело человека, сообщили РИА Новости в региональном управлении <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/">МЧС</a>.Вызов на улицу Горького, 71, поступил около 15:30. По этому адресу находится нижегородский главк МВД.В Следственном комитете сообщили, что погибшая — женщина. Ее личность правоохранительные органы не уточняют. Местные СМИ пишут, что это, предположительно, главред сетевого издания "Коза Пресс" Ирина Славина.На место выехали следователи СУ СК для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения проверки.Комментарием пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУ МВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> агентство пока не располагает.
https://ria.ru/20200929/telo-1577963827.html
это Ирина Славина... ее смерть - это приговор этой власти... и всем тем, кто так рабски ее поддерживает...
71
Главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов она скончалась на месте, сообщает Baza. О самосожжении и смерти Славиной также сообщает телеграм-канал 112. Издание «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на ГУ МЧС сообщает о женщине, устроившей самосожжение у здания МВД, но не уточняет имени погибшей. В фейсбуке Славиной сегодня был опубликован пост: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне Славина сообщила, что у нее дома прошел обыск. «Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского».
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нижний новгород
нижегородская область
РИА Новости
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гумвд, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия

В Нижнем Новгороде обнаружили обгоревшее тело человека

16:08 02.10.2020 (обновлено: 18:52 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкНижний Новгород
Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт — РИА Новости. В центре Нижнего Новгорода обнаружили обгоревшее тело человека, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
Вызов на улицу Горького, 71, поступил около 15:30. По этому адресу находится нижегородский главк МВД.

"На месте было обнаружено тело погибшего человека, поврежденное огнем", — сказали в пресс-службе ведомства.

В Следственном комитете сообщили, что погибшая — женщина. Ее личность правоохранительные органы не уточняют. Местные СМИ пишут, что это, предположительно, главред сетевого издания "Коза Пресс" Ирина Славина.
На место выехали следователи СУ СК для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения проверки.
Комментарием пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области агентство пока не располагает.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
29 сентября, 18:30
В Петербурге обнаружили обезглавленное тело, сообщил источник
 
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ГУМВДНижний НовгородМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Нижегородская областьПроисшествия
 
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