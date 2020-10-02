https://ria.ru/20201002/telo-1578116626.html

В Нижнем Новгороде обнаружили обгоревшее тело человека

В центре Нижнего Новгорода обнаружили обгоревшее тело человека, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:08

2020-10-02T16:08

2020-10-02T18:52

гумвд

нижний новгород

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

нижегородская область

происшествия

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> В центре Нижнего Новгорода обнаружили обгоревшее тело человека, сообщили РИА Новости в региональном управлении <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/">МЧС</a>.Вызов на улицу Горького, 71, поступил около 15:30. По этому адресу находится нижегородский главк МВД.В Следственном комитете сообщили, что погибшая — женщина. Ее личность правоохранительные органы не уточняют. Местные СМИ пишут, что это, предположительно, главред сетевого издания "Коза Пресс" Ирина Славина.На место выехали следователи СУ СК для выяснения обстоятельств произошедшего и проведения проверки.Комментарием пресс-службы <a href="http://ria.ru/organization_GUMVD/" target="_blank" data-auto="true">ГУ МВД</a> по <a href="http://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Нижегородской области</a> агентство пока не располагает.

https://ria.ru/20200929/telo-1577963827.html

Поль Белов это Ирина Славина... ее смерть - это приговор этой власти... и всем тем, кто так рабски ее поддерживает... 71

Сергей Веселов Главный редактор издания KozaPress Ирина Славина подожгла себя у здания МВД в Нижнем Новгороде. От полученных ожогов она скончалась на месте, сообщает Baza. О самосожжении и смерти Славиной также сообщает телеграм-канал 112. Издание «Нижний Новгород Онлайн» со ссылкой на ГУ МЧС сообщает о женщине, устроившей самосожжение у здания МВД, но не уточняет имени погибшей. В фейсбуке Славиной сегодня был опубликован пост: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». Накануне Славина сообщила, что у нее дома прошел обыск. «Искали брошюры, листовки, счета «Открытой России», возможно, икону с ликом Михаила Ходорковского». 57

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нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гумвд, нижний новгород, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), нижегородская область, происшествия