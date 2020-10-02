https://ria.ru/20201002/tank-1578093302.html

Назван лучший танк для третьей мировой войны

Йенс Венер и Бернард Каст из Военно-исторического музея Дрездена назвали Т-72 лучшим танком для третьей мировой войны, если бы она началась во время холодной... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:13

2020-10-02T11:13

2020-10-02T12:54

т-72 "урал"

безопасность

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Йенс Венер и Бернард Каст из Военно-исторического музея Дрездена назвали <a href="http://ria.ru/product_T_72_Ural/" target="_blank" data-auto="true">Т-72</a> лучшим танком для третьей мировой войны, если бы она началась во время холодной войны.По мнению экспертов, Т-72 сравнительно недорого стоил, обладая при этом передовыми характеристиками, превосходящими западные аналоги.Специалист отметил, что броня Т-72 надежно охраняла экипаж от поражающих факторов ядерного взрыва, а также последствий применения химического и бактериологического оружия. Кроме того, танк обладал высокой огневой мощью, при этом оставаясь маневренным и быстроходным.

https://ria.ru/20200921/tanki-1577536175.html

Natalia Bikowa Да чтоб вы скисли, со своей третьей мировой. 94

Егор Воронин А давайте не надо третью мировую? 75

79

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

т-72 "урал", безопасность, в мире