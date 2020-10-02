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Назван лучший танк для третьей мировой войны
Йенс Венер и Бернард Каст из Военно-исторического музея Дрездена назвали Т-72 лучшим танком для третьей мировой войны, если бы она началась во время холодной... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:13
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т-72 "урал"
безопасность
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Йенс Венер и Бернард Каст из Военно-исторического музея Дрездена назвали <a href="http://ria.ru/product_T_72_Ural/" target="_blank" data-auto="true">Т-72</a> лучшим танком для третьей мировой войны, если бы она началась во время холодной войны.По мнению экспертов, Т-72 сравнительно недорого стоил, обладая при этом передовыми характеристиками, превосходящими западные аналоги.Специалист отметил, что броня Т-72 надежно охраняла экипаж от поражающих факторов ядерного взрыва, а также последствий применения химического и бактериологического оружия. Кроме того, танк обладал высокой огневой мощью, при этом оставаясь маневренным и быстроходным.
https://ria.ru/20200921/tanki-1577536175.html
Да чтоб вы скисли, со своей третьей мировой.
94
А давайте не надо третью мировую?
75
79
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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т-72 "урал", безопасность, в мире

Назван лучший танк для третьей мировой войны

11:13 02.10.2020 (обновлено: 12:54 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Андрей Станавов / Перейти в фотобанкТанк Т-72Б
Танк Т-72Б - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Андрей Станавов
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Йенс Венер и Бернард Каст из Военно-исторического музея Дрездена назвали Т-72 лучшим танком для третьей мировой войны, если бы она началась во время холодной войны.
По мнению экспертов, Т-72 сравнительно недорого стоил, обладая при этом передовыми характеристиками, превосходящими западные аналоги.

"В 1970-е годы он был довольно перспективным по сравнению с танками, которые в то время были у НАТО, — например, немецкий "Леопард I" с очень легкой броневой защитой или американские танки M60", — сказал Венер в эфире ютьюб-канала Military History Not Visualized.

Специалист отметил, что броня Т-72 надежно охраняла экипаж от поражающих факторов ядерного взрыва, а также последствий применения химического и бактериологического оружия. Кроме того, танк обладал высокой огневой мощью, при этом оставаясь маневренным и быстроходным.
Экипажи танков Т-72 во время завершающего этапа всеармейского конкурса Танковый биатлон в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 21.09.2020
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Т-72 "Урал"БезопасностьВ мире
 
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