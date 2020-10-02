https://ria.ru/20201002/tailand-1578091777.html

В Таиланде изменили правила получения долгосрочной туристической визы

В Таиланде снизили сумму страхового покрытия, необходимого для получения новой специальной туристической визы, сообщает The Phuket News. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:59

2020-10-02T12:59

2020-10-02T12:59

коронавирус covid-19

туризм

туризм

туристы

визы

новости - туризм

таиланд

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569558418_0:130:1997:1253_1400x0_80_0_0_7711b9475d5eb2ff51c69316af82edd0.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>В Таиланде снизили сумму страхового покрытия, необходимого для получения новой специальной туристической визы, <a href="https://www.thephuketnews.com/special-tourist-visa-health-insurance-falls-to-b40k-outpatient-b400k-inpatient-77522.php" target="_blank">сообщает</a> The Phuket News.Теперь необходимо, чтобы страховка обеспечивала амбулаторное лечение на сумму от 40 тысяч бат (1274,5 доллара), а стационарного – от 400 тысяч бат (12745 долларов). В соответствии с предыдущими требованиями иностранцы, въезжающие в страну, должны были покупать страховку с обеспечением медицинских расходов на сумму как минимум 100 тысяч долларов.При этом, в Таиланд будут допускаться только гости из стран, которые министерство здравоохранения считает наименее опасными в плане распространения коронавируса. Всем туристам придется пройти карантин в течение 14 дней.Соискатели новой визы должны иметь при себе документы, показывающие, где они будут проживать после въезда в страну, включая подтверждение оплаты гостиницы или больницы для прохождения карантина. Также принимаются копии документов о праве собственности на землю кондоминиума, принадлежащего туристу или его родственникам, документы, подтверждающие аренду или свидетельствующие о покупке кондоминиума.Успешным заявителям разрешат пробыть в страны на срок до 90 дней, который затем может быть продлен дважды. При этом кандидаты должны будут заплатить "единовременный сбор" в размере двух тысяч бат (63,7 доллара).

https://ria.ru/20200918/tailand-1577432222.html

таиланд

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туризм, туристы, визы, новости - туризм, таиланд