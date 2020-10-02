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Туризм
https://ria.ru/20201002/tailand-1578091777.html
В Таиланде изменили правила получения долгосрочной туристической визы
В Таиланде снизили сумму страхового покрытия, необходимого для получения новой специальной туристической визы, сообщает The Phuket News. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:59
2020-10-02T12:59
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>В Таиланде снизили сумму страхового покрытия, необходимого для получения новой специальной туристической визы, <a href="https://www.thephuketnews.com/special-tourist-visa-health-insurance-falls-to-b40k-outpatient-b400k-inpatient-77522.php" target="_blank">сообщает</a> The Phuket News.Теперь необходимо, чтобы страховка обеспечивала амбулаторное лечение на сумму от 40 тысяч бат (1274,5 доллара), а стационарного – от 400 тысяч бат (12745 долларов). В соответствии с предыдущими требованиями иностранцы, въезжающие в страну, должны были покупать страховку с обеспечением медицинских расходов на сумму как минимум 100 тысяч долларов.При этом, в Таиланд будут допускаться только гости из стран, которые министерство здравоохранения считает наименее опасными в плане распространения коронавируса. Всем туристам придется пройти карантин в течение 14 дней.Соискатели новой визы должны иметь при себе документы, показывающие, где они будут проживать после въезда в страну, включая подтверждение оплаты гостиницы или больницы для прохождения карантина. Также принимаются копии документов о праве собственности на землю кондоминиума, принадлежащего туристу или его родственникам, документы, подтверждающие аренду или свидетельствующие о покупке кондоминиума.Успешным заявителям разрешат пробыть в страны на срок до 90 дней, который затем может быть продлен дважды. При этом кандидаты должны будут заплатить "единовременный сбор" в размере двух тысяч бат (63,7 доллара).
https://ria.ru/20200918/tailand-1577432222.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, визы, новости - туризм, таиланд

В Таиланде изменили правила получения долгосрочной туристической визы

12:59 02.10.2020
 
© РИА Новости / Валентин Чебунин / Перейти в фотобанкРоссийские туристы в Тайланде
Российские туристы в Тайланде - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Валентин Чебунин
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В Таиланде снизили сумму страхового покрытия, необходимого для получения новой специальной туристической визы, сообщает The Phuket News.
Теперь необходимо, чтобы страховка обеспечивала амбулаторное лечение на сумму от 40 тысяч бат (1274,5 доллара), а стационарного – от 400 тысяч бат (12745 долларов). В соответствии с предыдущими требованиями иностранцы, въезжающие в страну, должны были покупать страховку с обеспечением медицинских расходов на сумму как минимум 100 тысяч долларов.
При этом, в Таиланд будут допускаться только гости из стран, которые министерство здравоохранения считает наименее опасными в плане распространения коронавируса. Всем туристам придется пройти карантин в течение 14 дней.
Соискатели новой визы должны иметь при себе документы, показывающие, где они будут проживать после въезда в страну, включая подтверждение оплаты гостиницы или больницы для прохождения карантина. Также принимаются копии документов о праве собственности на землю кондоминиума, принадлежащего туристу или его родственникам, документы, подтверждающие аренду или свидетельствующие о покупке кондоминиума.
Успешным заявителям разрешат пробыть в страны на срок до 90 дней, который затем может быть продлен дважды. При этом кандидаты должны будут заплатить "единовременный сбор" в размере двух тысяч бат (63,7 доллара).
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