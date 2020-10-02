Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201002/svyaschennik-1578107787.html
Настоятель храма в Белгородской епархии умер от COVID-19
Настоятель Александро-Невского кафедрального собора в Старом Осколе протоиерей Алексий Зорин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T14:11
2020-10-02T15:55
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
старый оскол
белгородская область
общество
религия и мировоззрение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f1f4b276eaddec70c016243d125f737a.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Настоятель Александро-Невского кафедрального собора в <a href="http://ria.ru/location_Staryjj_Oskol/" target="_blank" data-auto="true">Старом Осколе</a> протоиерей Алексий Зорин скончался от осложнений, вызванных <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной</a> инфекцией, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса."1 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Белгородской епархии протоиерей Алексий Зорин, настоятель Александро-Невского кафедрального собора города Старый Оскол", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы в пятницу.Как сообщила Белгородская и Старооскольская епархия, отпевание протоиерея Алексия состоится в субботу 3 октября в 08.00 в Александро-Невском кафедральном соборе, настоятелем которого он был более 25 лет. Его совершит епископ <a href="http://ria.ru/location_Gubkinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Губкинский</a> и Грайворонский Софроний. Отмечается, что глава епархии митрополит Иоанн находится на реабилитации после перенесенного COVID-19.Похоронят отца Алексия в церковной ограде у собора.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
старый оскол
белгородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_2df9a1497dd86e93fa93c1dd7a9d2249.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, старый оскол, белгородская область, общество

Настоятель храма в Белгородской епархии умер от COVID-19

14:11 02.10.2020 (обновлено: 15:55 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкТестирование россиян на COVID-19
Тестирование россиян на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Настоятель Александро-Невского кафедрального собора в Старом Осколе протоиерей Алексий Зорин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса.
"1 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Белгородской епархии протоиерей Алексий Зорин, настоятель Александро-Невского кафедрального собора города Старый Оскол", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы в пятницу.
Как сообщила Белгородская и Старооскольская епархия, отпевание протоиерея Алексия состоится в субботу 3 октября в 08.00 в Александро-Невском кафедральном соборе, настоятелем которого он был более 25 лет. Его совершит епископ Губкинский и Грайворонский Софроний. Отмечается, что глава епархии митрополит Иоанн находится на реабилитации после перенесенного COVID-19.
Похоронят отца Алексия в церковной ограде у собора.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Обсудить0
Религия и мировоззрениеКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьСтарый ОсколБелгородская областьОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния