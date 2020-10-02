https://ria.ru/20201002/svyaschennik-1578107787.html

Настоятель храма в Белгородской епархии умер от COVID-19

Настоятель Александро-Невского кафедрального собора в Старом Осколе протоиерей Алексий Зорин скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией,... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:11

2020-10-02T14:11

2020-10-02T15:55

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

новости - религия и мировоззрение

русская православная церковь

старый оскол

белгородская область

общество

религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/13/1571669477_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_f1f4b276eaddec70c016243d125f737a.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Настоятель Александро-Невского кафедрального собора в <a href="http://ria.ru/location_Staryjj_Oskol/" target="_blank" data-auto="true">Старом Осколе</a> протоиерей Алексий Зорин скончался от осложнений, вызванных <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">коронавирусной</a> инфекцией, сообщает рабочая группа при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса."1 октября 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, на 60-м году жизни скончался клирик Белгородской епархии протоиерей Алексий Зорин, настоятель Александро-Невского кафедрального собора города Старый Оскол", - сказано в сообщении, опубликованном в Теlegram-канале группы в пятницу.Как сообщила Белгородская и Старооскольская епархия, отпевание протоиерея Алексия состоится в субботу 3 октября в 08.00 в Александро-Невском кафедральном соборе, настоятелем которого он был более 25 лет. Его совершит епископ <a href="http://ria.ru/location_Gubkinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Губкинский</a> и Грайворонский Софроний. Отмечается, что глава епархии митрополит Иоанн находится на реабилитации после перенесенного COVID-19.Похоронят отца Алексия в церковной ограде у собора.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.

старый оскол

белгородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, старый оскол, белгородская область, общество