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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201002/sukkot-1578092583.html
Иудеи с заходом солнца начинают отмечать Суккот - "праздник шалашей"
Еврейские общины России в пятницу с заходом солнца начинают отмечать Суккот, или "праздник шалашей" - один из главных праздников в иудаизме, другое название... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:03
2020-10-02T11:03
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
федерация еврейских общин россии
израиль
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Еврейские общины России в пятницу с заходом солнца начинают отмечать Суккот, или "праздник шалашей" - один из главных праздников в иудаизме, другое название которого - 'Время нашей радости'."Праздник шалашей" по традиции длится восемь дней – его установили в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную (Израиль), когда они жили в палатках: "суккот" переводится как "шатер". И в соответствии с традицией праздника представители еврейской общины проводят его в построенных шалашах (например, на территории синагог), в которых они едят и пьют."Строятся временные сооружения, причем обязательно должна быть крыша из веток – должно быть видно небо, чтобы пропускало свет и дождь", - рассказал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. Также, по его словам, Суккот называют праздником урожая, так как он совпадает со временем жатвы.На восьмой завершающий день этого еврейского праздника приходится отдельный праздник Шмини Ацерет, когда особо "подчеркивается, что это день нашего веселья". Во всех синагогах в это время без ограничения наливают спиртные напитки и танцуют с Торой.По словам Бороды, еврейская община отметит Суккот с учетом антивирусных санитарных мер. "Мы живем по правилам Роспотребнадзора. Соответственно, те нормы, которые предполагаются для общественных мест – маски, перчатки, гели, социальные дистанции – мы выдерживаем в местах молитвы и скопления людей. Все, что регламентируют нормы, мы соблюдаем. Мы предупреждаем людей об их выборе (посетить синагогу – ред.), понимаем, что риски остались", - сказал глава ФЕОР.С учетом сложной эпидемиологической ситуации в этом году были смягчены требования в отношении посещения синагог: человек имеет право выбрать и, если считает нужным, остаться в большой праздник дома.Главные иудейские праздники приходятся на осенний период: в сентябре-октябре еврейская община отмечает Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот, Шмини Ацерет и Симхат Тора. Суккот в этом году выпадает на 2-9 октября."Если мы говорим о каком-то общем значении этих праздников, то, безусловно, они построены на взаимоотношении человека с Всевышним, на его оценке, осмыслении своих поступков. Мы просим у Бога прощения за наши прегрешения, задумываемся о каких-то правильных делах по отношению к ближним. Это то, что, мне кажется, должно сопровождать каждого человека не только раз в году, а в течение года каждый день", - отметил Борода.
https://ria.ru/20200904/iudei-1576778544.html
https://ria.ru/20200918/rosh-a-shana-1577426998.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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новости - религия и мировоззрение, федерация еврейских общин россии, израиль

Иудеи с заходом солнца начинают отмечать Суккот - "праздник шалашей"

11:03 02.10.2020
 
© AP Photo / Oded BaliltyПодготовка к празднику Суккот в Израиле
Подготовка к празднику Суккот в Израиле - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Oded Balilty
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Еврейские общины России в пятницу с заходом солнца начинают отмечать Суккот, или "праздник шалашей" - один из главных праздников в иудаизме, другое название которого - 'Время нашей радости'.
"Праздник шалашей" по традиции длится восемь дней – его установили в память о 40-летнем странствовании еврейского народа по пустыне на пути из Египта в Землю обетованную (Израиль), когда они жили в палатках: "суккот" переводится как "шатер". И в соответствии с традицией праздника представители еврейской общины проводят его в построенных шалашах (например, на территории синагог), в которых они едят и пьют.
"Строятся временные сооружения, причем обязательно должна быть крыша из веток – должно быть видно небо, чтобы пропускало свет и дождь", - рассказал президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода. Также, по его словам, Суккот называют праздником урожая, так как он совпадает со временем жатвы.
На восьмой завершающий день этого еврейского праздника приходится отдельный праздник Шмини Ацерет, когда особо "подчеркивается, что это день нашего веселья". Во всех синагогах в это время без ограничения наливают спиртные напитки и танцуют с Торой.
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По словам Бороды, еврейская община отметит Суккот с учетом антивирусных санитарных мер. "Мы живем по правилам Роспотребнадзора. Соответственно, те нормы, которые предполагаются для общественных мест – маски, перчатки, гели, социальные дистанции – мы выдерживаем в местах молитвы и скопления людей. Все, что регламентируют нормы, мы соблюдаем. Мы предупреждаем людей об их выборе (посетить синагогу – ред.), понимаем, что риски остались", - сказал глава ФЕОР.
С учетом сложной эпидемиологической ситуации в этом году были смягчены требования в отношении посещения синагог: человек имеет право выбрать и, если считает нужным, остаться в большой праздник дома.
Главные иудейские праздники приходятся на осенний период: в сентябре-октябре еврейская община отмечает Рош а-Шана, Йом Кипур, Суккот, Шмини Ацерет и Симхат Тора. Суккот в этом году выпадает на 2-9 октября.
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"Если мы говорим о каком-то общем значении этих праздников, то, безусловно, они построены на взаимоотношении человека с Всевышним, на его оценке, осмыслении своих поступков. Мы просим у Бога прощения за наши прегрешения, задумываемся о каких-то правильных делах по отношению к ближним. Это то, что, мне кажется, должно сопровождать каждого человека не только раз в году, а в течение года каждый день", - отметил Борода.
 
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФедерация еврейских общин РоссииИзраиль
 
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