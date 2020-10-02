В Красноярске подросток сбежал из суда после оглашения приговора
КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости. Несовершеннолетний, обвиняемый по статье за наркотики, сбежал через окно от судебных приставов после оглашения судебного решения в Октябрьском районном суде Красноярска, сообщили РИА Новости в краевом суде.
По словам представителя суда, в отношении обвиняемого рассматривалось дело по части 1 статьи 228 УК РФ (О незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере).
"Обвиняемый несовершеннолетний подросток сбежал после оглашения приговора. В судебный процесс обвиняемый прибыл вместе с матерью, вел себя спокойно. Но после оглашения решения - поместить его в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей сроком на 9 месяцев, сбежал от приставов, которым агрессивно препятствовала мать несовершеннолетнего, через окно соседнего с залом помещения", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что ранее подросток уже привлекался за подобное преступление.
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