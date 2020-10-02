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В Красноярске подросток сбежал из суда после оглашения приговора
Несовершеннолетний, обвиняемый по статье за наркотики, сбежал через окно от судебных приставов после оглашения судебного решения в Октябрьском районном суде... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T07:47
2020-10-02T07:47
красноярск
происшествия
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<strong>КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости.</strong> Несовершеннолетний, обвиняемый по статье за наркотики, сбежал через окно от судебных приставов после оглашения судебного решения в Октябрьском районном суде <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a>, сообщили РИА Новости в краевом суде.По словам представителя суда, в отношении обвиняемого рассматривалось дело по части 1 статьи 228 УК РФ (О незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере).Она добавила, что ранее подросток уже привлекался за подобное преступление.
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красноярск
РИА Новости
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красноярск, происшествия

В Красноярске подросток сбежал из суда после оглашения приговора

07:47 02.10.2020
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости. Несовершеннолетний, обвиняемый по статье за наркотики, сбежал через окно от судебных приставов после оглашения судебного решения в Октябрьском районном суде Красноярска, сообщили РИА Новости в краевом суде.
По словам представителя суда, в отношении обвиняемого рассматривалось дело по части 1 статьи 228 УК РФ (О незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере).
"Обвиняемый несовершеннолетний подросток сбежал после оглашения приговора. В судебный процесс обвиняемый прибыл вместе с матерью, вел себя спокойно. Но после оглашения решения - поместить его в Центр временного содержания для несовершеннолетних нарушителей сроком на 9 месяцев, сбежал от приставов, которым агрессивно препятствовала мать несовершеннолетнего, через окно соседнего с залом помещения", - сказала собеседница агентства.
Она добавила, что ранее подросток уже привлекался за подобное преступление.
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