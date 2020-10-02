https://ria.ru/20201002/sud-1578084032.html

В Красноярске подросток сбежал из суда после оглашения приговора

Несовершеннолетний, обвиняемый по статье за наркотики, сбежал через окно от судебных приставов после оглашения судебного решения в Октябрьском районном суде... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T07:47

2020-10-02T07:47

2020-10-02T07:47

красноярск

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/153327/55/1533275530_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_5cd5dd39aacf3c59794f6a8fda674541.jpg

<strong>КРАСНОЯРСК, 2 окт - РИА Новости.</strong> Несовершеннолетний, обвиняемый по статье за наркотики, сбежал через окно от судебных приставов после оглашения судебного решения в Октябрьском районном суде <a href="http://ria.ru/location_Krasnojarsk/" target="_blank" data-auto="true">Красноярска</a>, сообщили РИА Новости в краевом суде.По словам представителя суда, в отношении обвиняемого рассматривалось дело по части 1 статьи 228 УК РФ (О незаконном приобретении, хранении наркотических средств в особо крупном размере).Она добавила, что ранее подросток уже привлекался за подобное преступление.

https://radiosputnik.ria.ru/20200222/1565103582.html

1

красноярск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

красноярск, происшествия