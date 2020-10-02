https://ria.ru/20201002/subsidii-1578118301.html

В Подмосковье субсидию на оплату ЖКУ предоставят онлайн

Жители Московской области могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в электронном виде. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:30

2020-10-02T16:30

2020-10-02T16:30

новости подмосковья

ирина фаевская

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Жители Московской области могут получить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в электронном виде. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/v-podmoskove-mozhno-onlajn/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу регионального министерства социального развития.Теперь это возможно в рамках проекта "Умная платежка". Оформить субсидию имеют право граждане, зарегистрированные по месту жительства в Подмосковье. Расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг у них должны составлять больше 22% общего дохода семьи.Субсидия оформляется на региональном портале государственных и муниципальных услуг по <a href="https://uslugi.mosreg.ru/services/6913" target="_blank">ссылке</a> или через мобильное приложение "МосОблЕИРЦ Онлайн".С начала 2020 года субсидию на оплату ЖКУ оформили 186 тысяч человек, рассказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.Субсидия высчитывается из размера стандартов стоимости ЖКУ и стандартов нормативной площади жилого помещения в регионе.

московская область (подмосковье)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина фаевская, московская область (подмосковье)