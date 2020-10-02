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Самая красивая в мире стюардесса восхитила фанатов снимком в бассейне
Стюардесса авиакомпании Air Asia Майбел Гуо опубликовала в своем Instagram откровенное фото из бассейна и впечатлила фанатов. Ранее пользователи соцсетей... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:50
2020-10-02T11:58
туризм
новости - туризм
air asia
фото
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Стюардесса авиакомпании Air Asia Майбел Гуо опубликовала в своем Instagram откровенное фото из бассейна и впечатлила фанатов. Ранее пользователи соцсетей признали ее самой красивой бортпроводницей в мире. На размещенном фото девушка позирует в бассейне одного из отелей в слитном купальнике светло-голубого цвета со шнуровкой по центру. Кроме снимка девушка выложила видео, где она в замедленной съемке поднимает голову из воды и закидывает ее назад. “Спутанные волосы, страстное сердце”, - написала она. Кадры вызвали бурную реакцию подписчиков.“Я не устану говорить, что вы самая красивая женщина. Меня завораживает то, что вы делаете, мне нравится ваше обаяние, изысканность и нежность. Ваше лицо тоже очень красивое”, - написал asusto228.“Снимай больше таких фото и видео!” - прокомментировал arbazhottie2020.“Ты гламурная и элегантная, а еще очень красивая”, - сообщил oscarjavierf.“В бассейне вы выглядите просто потрясающе”, - добавил mr_hairi87.В 2018 году Майбел Гуо стала известна в социальных сетях после публикации фотографии, на которой она в красной униформе разносит чипсы по салону самолета. Снимок стал <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-6285675/Picture-Chinese-air-stewardess-Mabel-Goo-goes-viral-passenger-captures-candid-picture.html">вирусным</a>, а девушку признали самой красивой стюардессой в мире.
https://ria.ru/20200930/styuardessa-1577993468.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
туризм, новости - туризм, air asia, фото

Самая красивая в мире стюардесса восхитила фанатов снимком в бассейне

11:50 02.10.2020 (обновлено: 11:58 02.10.2020)
 
© Фото : @mabel_goo/InstagramСтюардесса авиакомпании Air Asia Майбел Гуо
Стюардесса авиакомпании Air Asia Майбел Гуо - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : @mabel_goo/Instagram
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Стюардесса авиакомпании Air Asia Майбел Гуо опубликовала в своем Instagram откровенное фото из бассейна и впечатлила фанатов. Ранее пользователи соцсетей признали ее самой красивой бортпроводницей в мире.
На размещенном фото девушка позирует в бассейне одного из отелей в слитном купальнике светло-голубого цвета со шнуровкой по центру. Кроме снимка девушка выложила видео, где она в замедленной съемке поднимает голову из воды и закидывает ее назад. “Спутанные волосы, страстное сердце”, - написала она.
Кадры вызвали бурную реакцию подписчиков.
“Я не устану говорить, что вы самая красивая женщина. Меня завораживает то, что вы делаете, мне нравится ваше обаяние, изысканность и нежность. Ваше лицо тоже очень красивое”, - написал asusto228.
“Снимай больше таких фото и видео!” - прокомментировал arbazhottie2020.
“Ты гламурная и элегантная, а еще очень красивая”, - сообщил oscarjavierf.
“В бассейне вы выглядите просто потрясающе”, - добавил mr_hairi87.
В 2018 году Майбел Гуо стала известна в социальных сетях после публикации фотографии, на которой она в красной униформе разносит чипсы по салону самолета. Снимок стал вирусным, а девушку признали самой красивой стюардессой в мире.
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