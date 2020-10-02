https://ria.ru/20201002/styuardessa-1578094508.html

Самая красивая в мире стюардесса восхитила фанатов снимком в бассейне

Стюардесса авиакомпании Air Asia Майбел Гуо опубликовала в своем Instagram откровенное фото из бассейна и впечатлила фанатов. Ранее пользователи соцсетей... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:50

2020-10-02T11:50

2020-10-02T11:58

туризм

новости - туризм

air asia

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578095102_0:353:1080:961_1400x0_80_0_0_89943381c639b6c691329e3f56935e11.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Стюардесса авиакомпании Air Asia Майбел Гуо опубликовала в своем Instagram откровенное фото из бассейна и впечатлила фанатов. Ранее пользователи соцсетей признали ее самой красивой бортпроводницей в мире. На размещенном фото девушка позирует в бассейне одного из отелей в слитном купальнике светло-голубого цвета со шнуровкой по центру. Кроме снимка девушка выложила видео, где она в замедленной съемке поднимает голову из воды и закидывает ее назад. “Спутанные волосы, страстное сердце”, - написала она. Кадры вызвали бурную реакцию подписчиков.“Я не устану говорить, что вы самая красивая женщина. Меня завораживает то, что вы делаете, мне нравится ваше обаяние, изысканность и нежность. Ваше лицо тоже очень красивое”, - написал asusto228.“Снимай больше таких фото и видео!” - прокомментировал arbazhottie2020.“Ты гламурная и элегантная, а еще очень красивая”, - сообщил oscarjavierf.“В бассейне вы выглядите просто потрясающе”, - добавил mr_hairi87.В 2018 году Майбел Гуо стала известна в социальных сетях после публикации фотографии, на которой она в красной униформе разносит чипсы по салону самолета. Снимок стал <a href="https://www.dailymail.co.uk/femail/article-6285675/Picture-Chinese-air-stewardess-Mabel-Goo-goes-viral-passenger-captures-candid-picture.html">вирусным</a>, а девушку признали самой красивой стюардессой в мире.

https://ria.ru/20200930/styuardessa-1577993468.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, air asia, фото