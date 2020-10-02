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На пределе возможностей: испытания на право носить краповый берет
В Казани для десятков бойцов спецназа состоялся главный экзамен. Испытания на право носить краповый берет — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 02.10.2020
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армия
республика татарстан (татарстан)
фото
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В Казани для десятков бойцов спецназа состоялся главный экзамен. Испытания на право носить краповый берет — в фотоленте Ria.ru.
6
республика татарстан (татарстан)
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
армия, республика татарстан (татарстан), фото, фото

На пределе возможностей: испытания на право носить краповый берет

15:15 02.10.2020 (обновлено: 15:17 02.10.2020)
 
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В Казани для десятков бойцов спецназа состоялся главный экзамен. Испытания на право носить краповый берет — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Экзамен для спецназа проводили на полигоне в Татарстане впервые за 12 лет.

Огненно-штурмовая полоса на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
1 из 15

Экзамен для спецназа проводили на полигоне в Татарстане впервые за 12 лет.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Участниками испытаний стали 40 претендентов.

Преодоление специальной штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
2 из 15

Участниками испытаний стали 40 претендентов.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Им предстояло совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий, огневой рубеж и сойтись в поединках.

Выполнение спуска с высотного здания на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
3 из 15

Им предстояло совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий, огневой рубеж и сойтись в поединках.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Задания следовали одно за другим, требуя от испытуемых максимальной концентрации и самоотдачи.

Передвижение по пересеченной местности на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
4 из 15

Задания следовали одно за другим, требуя от испытуемых максимальной концентрации и самоотдачи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Последний этап — рукопашный бой — стал и самым тяжелым.

Рукопашный бой на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
5 из 15

Последний этап — рукопашный бой — стал и самым тяжелым.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Именно это задание выявляет победителей, а потому не прощает ошибок.

Рукопашный бой на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
6 из 15

Именно это задание выявляет победителей, а потому не прощает ошибок.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Претендентов на дистанции сопровождали опытные спецназовцы, имитируя боевые условия.

Передвижение по пересеченной местности на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
7 из 15

Претендентов на дистанции сопровождали опытные спецназовцы, имитируя боевые условия.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Надо было терпеть и идти до конца

Комплекс специальных упражнений рукопашного боя с оружием на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
8 из 15

Надо было терпеть и идти до конца

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

После выполнения задания участники испытаний не скрывали эмоций.

Передвижение по пересеченной местности на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
9 из 15

После выполнения задания участники испытаний не скрывали эмоций.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Краповый билет — высшая форма отличия бойцов подразделений специального назначения.

Преодоление специальной штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
10 из 15

Краповый билет — высшая форма отличия бойцов подразделений специального назначения.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

А еще это символ мужества и профессионализма.

Чистка оружия перед стрельбой из стрелкового оружия на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
11 из 15

А еще это символ мужества и профессионализма.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Чтобы получить право носить краповый билет, нужно выдержать сложнейший экзамен.

Преодоление специальной штурмовой полосы на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
12 из 15

Чтобы получить право носить краповый билет, нужно выдержать сложнейший экзамен.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Испытания проходят каждую осень и весну.

Передвижение по пересеченной местности на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
13 из 15

Испытания проходят каждую осень и весну.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Пройти их — честь для каждого военнослужащего.

Вручение крапового берета на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
14 из 15

Пройти их — честь для каждого военнослужащего.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На этот раз преодолеть все этапы смогли только семь человек.

Вручение крапового берета на квалификационных испытаниях на право ношения крапового берета военнослужащими подразделений спецназа войск национальной гвардии Приволжского округа России в Татарстане
15 из 15

На этот раз преодолеть все этапы смогли только семь человек.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
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АрмияРеспублика Татарстан (Татарстан)Фото
 
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