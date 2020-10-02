На пределе возможностей: испытания на право носить краповый берет
Экзамен для спецназа проводили на полигоне в Татарстане впервые за 12 лет.
Экзамен для спецназа проводили на полигоне в Татарстане впервые за 12 лет.
Участниками испытаний стали 40 претендентов.
Им предстояло совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий, огневой рубеж и сойтись в поединках.
Им предстояло совершить марш-бросок, преодолеть полосу препятствий, огневой рубеж и сойтись в поединках.
Задания следовали одно за другим, требуя от испытуемых максимальной концентрации и самоотдачи.
Задания следовали одно за другим, требуя от испытуемых максимальной концентрации и самоотдачи.
Последний этап — рукопашный бой — стал и самым тяжелым.
Последний этап — рукопашный бой — стал и самым тяжелым.
Именно это задание выявляет победителей, а потому не прощает ошибок.
Именно это задание выявляет победителей, а потому не прощает ошибок.
Претендентов на дистанции сопровождали опытные спецназовцы, имитируя боевые условия.
Претендентов на дистанции сопровождали опытные спецназовцы, имитируя боевые условия.
Надо было терпеть и идти до конца
После выполнения задания участники испытаний не скрывали эмоций.
После выполнения задания участники испытаний не скрывали эмоций.
Краповый билет — высшая форма отличия бойцов подразделений специального назначения.
Краповый билет — высшая форма отличия бойцов подразделений специального назначения.
А еще это символ мужества и профессионализма.
Чтобы получить право носить краповый билет, нужно выдержать сложнейший экзамен.
Чтобы получить право носить краповый билет, нужно выдержать сложнейший экзамен.
Испытания проходят каждую осень и весну.
Пройти их — честь для каждого военнослужащего.
На этот раз преодолеть все этапы смогли только семь человек.
На этот раз преодолеть все этапы смогли только семь человек.