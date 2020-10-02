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https://ria.ru/20201002/slavina-1578128125.html
Ирина Славина совершила самоубийство у здания нижегородской полиции
Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД, сообщил РИА Новости координатор организации... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:51
2020-10-03T01:05
нижний новгород
нижегородская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД, сообщил РИА Новости координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.Личность погибшей подтвердили в региональном СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Как рассказал агентству адвокат правозащитников <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Badamshin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бадамшин</a>, накануне дома у Славиной проходил обыск в рамках дела по статье 284.1 Уголовного кодекса ("Участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России"). По его словам, до этого ей несколько раз выписывали административные штрафы.При этом в Следственном комитете опровергли сообщения о том, что гибель журналистки связана с обысками. Славина проходила свидетельницей по делу и не была "ни подозреваемой, ни обвиняемой", заметили в ведомстве.Ранее в пятницу региональное СУ СК сообщило, что в центре <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> нашли труп женщины. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20200929/telo-1577963827.html
Лучше деток бы рожала и воспитывала, чем лезть в политику. Несчастная женщина.
1089
Они и психически больными людьми не брезгуют, типа Навального, Соболя и др. США никогда не отличались добротой к своим агентам. Что они им колят? Чем зомбируют и травят?
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нижний новгород
нижегородская область
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нижний новгород, нижегородская область, происшествия

Ирина Славина совершила самоубийство у здания нижегородской полиции

18:51 02.10.2020 (обновлено: 01:05 03.10.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД, сообщил РИА Новости координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.
Личность погибшей подтвердили в региональном СУ СК.
Как рассказал агентству адвокат правозащитников Сергей Бадамшин, накануне дома у Славиной проходил обыск в рамках дела по статье 284.1 Уголовного кодекса ("Участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России"). По его словам, до этого ей несколько раз выписывали административные штрафы.
При этом в Следственном комитете опровергли сообщения о том, что гибель журналистки связана с обысками. Славина проходила свидетельницей по делу и не была "ни подозреваемой, ни обвиняемой", заметили в ведомстве.
Ранее в пятницу региональное СУ СК сообщило, что в центре Нижнего Новгорода нашли труп женщины. По факту происшествия проводится доследственная проверка.
Полиция - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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Нижний НовгородНижегородская областьПроисшествия
 
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