https://ria.ru/20201002/slavina-1578128125.html

Ирина Славина совершила самоубийство у здания нижегородской полиции

Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД, сообщил РИА Новости координатор организации... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T18:51

2020-10-02T18:51

2020-10-03T01:05

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_3ec375048e478c59e0de91a7a87d7109.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Главный редактор нижегородского издания "Коза Пресс" Ирина Славина покончила с собой у здания местного главка МВД, сообщил РИА Новости координатор организации "Правозащита Открытки" Алексей Прянишников.Личность погибшей подтвердили в региональном СУ <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a>.Как рассказал агентству адвокат правозащитников <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Badamshin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Бадамшин</a>, накануне дома у Славиной проходил обыск в рамках дела по статье 284.1 Уголовного кодекса ("Участие в деятельности организации, признанной нежелательной в России"). По его словам, до этого ей несколько раз выписывали административные штрафы.При этом в Следственном комитете опровергли сообщения о том, что гибель журналистки связана с обысками. Славина проходила свидетельницей по делу и не была "ни подозреваемой, ни обвиняемой", заметили в ведомстве.Ранее в пятницу региональное СУ СК сообщило, что в центре <a href="http://ria.ru/location_Nizhnijj_Novgorod/" target="_blank" data-auto="true">Нижнего Новгорода</a> нашли труп женщины. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20200929/telo-1577963827.html

Роман Сидоренко Лучше деток бы рожала и воспитывала, чем лезть в политику. Несчастная женщина. 1089

Козьма ПРУТКОВ. Они и психически больными людьми не брезгуют, типа Навального, Соболя и др. США никогда не отличались добротой к своим агентам. Что они им колят? Чем зомбируют и травят? 867

110

нижний новгород

нижегородская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нижний новгород, нижегородская область, происшествия