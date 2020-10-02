https://ria.ru/20201002/siriya-1578135414.html

При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей

Взрывное устройство сработало в жилом квартале города Хомс в Сирии, пятеро детей получили ранения, сообщает сирийский государственный телеканал Ихбария. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T22:56

2020-10-02T22:56

2020-10-02T22:56

война в сирии

война в сирии

хомс (город)

сирия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/151413/51/1514135145_0:52:1017:624_1400x0_80_0_0_8b3e4972073bcd5c0536045d32a221f6.jpg

<strong>БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Взрывное устройство сработало в жилом квартале города <a href="http://ria.ru/location_Hums/" target="_blank" data-auto="true">Хомс</a> в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, пятеро детей получили ранения, сообщает сирийский государственный телеканал <a href="http://www.ortas.online/index.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ихбария</a>."Пятеро детей получили ранения в результате приведения в действие террористами взрывного устройства в квартале Баб Омар в городе Хомс", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20201001/siriya-1578059593.html

1

хомс (город)

сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, хомс (город), сирия, в мире