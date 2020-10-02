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Война в Сирии
https://ria.ru/20201002/siriya-1578135414.html
При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
Взрывное устройство сработало в жилом квартале города Хомс в Сирии, пятеро детей получили ранения, сообщает сирийский государственный телеканал Ихбария. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T22:56
2020-10-02T22:56
война в сирии
война в сирии
хомс (город)
сирия
в мире
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<strong>БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Взрывное устройство сработало в жилом квартале города <a href="http://ria.ru/location_Hums/" target="_blank" data-auto="true">Хомс</a> в <a href="http://ria.ru/location_Syria/" target="_blank" data-auto="true">Сирии</a>, пятеро детей получили ранения, сообщает сирийский государственный телеканал <a href="http://www.ortas.online/index.php" target="_blank" rel="nofollow noopener">Ихбария</a>."Пятеро детей получили ранения в результате приведения в действие террористами взрывного устройства в квартале Баб Омар в городе Хомс", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20201001/siriya-1578059593.html
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хомс (город)
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война в сирии, хомс (город), сирия, в мире

При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей

22:56 02.10.2020
 
© Фото : SANAХомс, Сирия. 6 февраля 2018
Хомс, Сирия. 6 февраля 2018 - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : SANA
Читать ria.ru в
БЕЙРУТ, 2 окт - РИА Новости. Взрывное устройство сработало в жилом квартале города Хомс в Сирии, пятеро детей получили ранения, сообщает сирийский государственный телеканал Ихбария.
"Пятеро детей получили ранения в результате приведения в действие террористами взрывного устройства в квартале Баб Омар в городе Хомс", - говорится в сообщении.
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