Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201002/semya--1578100007.html
Буддисты призвали обсудить законопроект об изъятии детей из семьи
Законопроект, регулирующий порядок изъятия детей из семьи, нужно обсудить с представителями конфессий, так как у них большой опыт работы с неблагополучными... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:28
2020-10-02T12:28
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
андрей клишас
русская православная церковь
павел крашенинников
госдума рф
вячеслав володин
буддизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/140881/91/1408819188_0:50:960:590_1400x0_80_0_0_0842566dcde0e142c739245b0dadeba2.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Законопроект, регулирующий порядок изъятия детей из семьи, нужно обсудить с представителями конфессий, так как у них большой опыт работы с неблагополучными семьями, заявил РИА Новости верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков).Ранее в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал рискованным законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, а также призвал устроить широкое общественное обсуждение этой законодательной инициативы с участием конфессий. Об этом он написал в письме от 28 сентября к председателю Госдумы Вячеславу Володину, текст документа опубликован в четверг на сайте РПЦ. Инициативу патриарха Кирилла уже поддержал глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов."Этот законопроект, без сомнения, требует самого широкого обсуждения с привлечением представителей традиционных религий, имеющих большой опыт взаимодействия с неблагополучными семьями, и большой осторожности со стороны законодателей, которые должны тщательно продумать долгосрочные последствия его внедрения", - сказал Тэло Тулку Ринпоче.Он призвал обратиться к статистике, чтобы определить, "насколько благополучно складывается жизнь тех детей, которых забирают из семьи и воспитывают в государственных учреждениях или приемных семьях".По его словам, "государственные учреждения никогда не заменят то тепло, которое способны дать ребенку его родственники". "Очень важно, чтобы дети росли в среде, способствующей их развитию", - заключил лама.В свою очередь старший администратор центрального хурула Калмыкии и член общественной палаты Йонтен-гелюнг (в миру – Сергей Киришов) отметил, что молодые семьи в республике редко заводят больше трех детей. Однако, несмотря на это, по его словам, в семьях сильны традиции взаимовыручки и поддержки, которые надо учитывать."Если с родителями происходит что-то не то, нельзя передавать ответственность за будущее семьи только органам опеки. Нужно, чтобы в решении проблем семьи могли принять участие родственники, друзья, соседи – все вместе", - подчеркнул Йонтен-гелюнг.Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас ранее внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме.
https://ria.ru/20201001/semya-1578038926.html
https://ria.ru/20200917/deti-1577392343.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/140881/91/1408819188_54:0:907:640_1400x0_80_0_0_f9d283fc010ac5cb1ac079662c7fdf40.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, андрей клишас, русская православная церковь, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, буддизм, общество

Буддисты призвали обсудить законопроект об изъятии детей из семьи

12:28 02.10.2020
 
© Фото : предоставлено фондом "Сохраним Тибет"/ Константин МамышевПредставитель Далай-ламы XIV в России и странах СНГ, Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче
Представитель Далай-ламы XIV в России и странах СНГ, Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : предоставлено фондом "Сохраним Тибет"/ Константин Мамышев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Законопроект, регулирующий порядок изъятия детей из семьи, нужно обсудить с представителями конфессий, так как у них большой опыт работы с неблагополучными семьями, заявил РИА Новости верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков).
Ранее в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал рискованным законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, а также призвал устроить широкое общественное обсуждение этой законодательной инициативы с участием конфессий. Об этом он написал в письме от 28 сентября к председателю Госдумы Вячеславу Володину, текст документа опубликован в четверг на сайте РПЦ. Инициативу патриарха Кирилла уже поддержал глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время выступления президента РФ Владимира Путина в концертном зале Зарядье - РИА Новости, 1920, 01.10.2020
1 октября, 11:27Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл раскритиковал проект закона об изъятии детей из семьи
"Этот законопроект, без сомнения, требует самого широкого обсуждения с привлечением представителей традиционных религий, имеющих большой опыт взаимодействия с неблагополучными семьями, и большой осторожности со стороны законодателей, которые должны тщательно продумать долгосрочные последствия его внедрения", - сказал Тэло Тулку Ринпоче.
Он призвал обратиться к статистике, чтобы определить, "насколько благополучно складывается жизнь тех детей, которых забирают из семьи и воспитывают в государственных учреждениях или приемных семьях".
По его словам, "государственные учреждения никогда не заменят то тепло, которое способны дать ребенку его родственники". "Очень важно, чтобы дети росли в среде, способствующей их развитию", - заключил лама.
В свою очередь старший администратор центрального хурула Калмыкии и член общественной палаты Йонтен-гелюнг (в миру – Сергей Киришов) отметил, что молодые семьи в республике редко заводят больше трех детей. Однако, несмотря на это, по его словам, в семьях сильны традиции взаимовыручки и поддержки, которые надо учитывать.
"Если с родителями происходит что-то не то, нельзя передавать ответственность за будущее семьи только органам опеки. Нужно, чтобы в решении проблем семьи могли принять участие родственники, друзья, соседи – все вместе", - подчеркнул Йонтен-гелюнг.
Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас ранее внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 15:43
В России могут запретить забирать детей из семьи без решения суда
 
Обсудить0
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеАндрей КлишасРусская православная церковьПавел КрашенинниковГосдума РФВячеслав ВолодинБуддизмОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение перед госпитализацией с коронавирусом
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния