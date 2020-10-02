https://ria.ru/20201002/semya--1578100007.html

Буддисты призвали обсудить законопроект об изъятии детей из семьи

Законопроект, регулирующий порядок изъятия детей из семьи, нужно обсудить с представителями конфессий, так как у них большой опыт работы с неблагополучными... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:28

2020-10-02T12:28

2020-10-02T12:28

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религия

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Законопроект, регулирующий порядок изъятия детей из семьи, нужно обсудить с представителями конфессий, так как у них большой опыт работы с неблагополучными семьями, заявил РИА Новости верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче (Эрдни Омбадыков).Ранее в четверг патриарх Московский и вся Руси Кирилл назвал рискованным законопроект, который регулирует порядок изъятия детей из семьи при угрозе их жизни и здоровью, а также призвал устроить широкое общественное обсуждение этой законодательной инициативы с участием конфессий. Об этом он написал в письме от 28 сентября к председателю Госдумы Вячеславу Володину, текст документа опубликован в четверг на сайте РПЦ. Инициативу патриарха Кирилла уже поддержал глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов."Этот законопроект, без сомнения, требует самого широкого обсуждения с привлечением представителей традиционных религий, имеющих большой опыт взаимодействия с неблагополучными семьями, и большой осторожности со стороны законодателей, которые должны тщательно продумать долгосрочные последствия его внедрения", - сказал Тэло Тулку Ринпоче.Он призвал обратиться к статистике, чтобы определить, "насколько благополучно складывается жизнь тех детей, которых забирают из семьи и воспитывают в государственных учреждениях или приемных семьях".По его словам, "государственные учреждения никогда не заменят то тепло, которое способны дать ребенку его родственники". "Очень важно, чтобы дети росли в среде, способствующей их развитию", - заключил лама.В свою очередь старший администратор центрального хурула Калмыкии и член общественной палаты Йонтен-гелюнг (в миру – Сергей Киришов) отметил, что молодые семьи в республике редко заводят больше трех детей. Однако, несмотря на это, по его словам, в семьях сильны традиции взаимовыручки и поддержки, которые надо учитывать."Если с родителями происходит что-то не то, нельзя передавать ответственность за будущее семьи только органам опеки. Нужно, чтобы в решении проблем семьи могли принять участие родственники, друзья, соседи – все вместе", - подчеркнул Йонтен-гелюнг.Депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас ранее внесли в Госдуму законопроект с поправками в ряд законов и кодексов во исполнение принятых поправок в конституцию о защите семьи и создании условий достойного воспитания детей. Инициативой предлагается ограничить внесудебный порядок изъятия детей из семьи. Законопроект предлагает установить, что вопрос изъятия ребенка будет находиться в компетенции суда. В законопроекте предусматривается, что заявление об изъятии ребенка будет рассматриваться судом в закрытом режиме.

https://ria.ru/20201001/semya-1578038926.html

https://ria.ru/20200917/deti-1577392343.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, новости - религия и мировоззрение, андрей клишас, русская православная церковь, павел крашенинников, госдума рф, вячеслав володин, буддизм, общество