https://ria.ru/20201002/selkhoztekhnika-1578113056.html

Более 150 единиц агротехники купили в Подмосковье с начала года

Порядка 153 единиц сельскохозяйственной техники приобрели аграрии Московской области с начала 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Андрей Разин. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T15:25

2020-10-02T15:25

2020-10-02T15:25

новости подмосковья

андрей разин

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Порядка 153 единиц сельскохозяйственной техники приобрели аграрии <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с начала 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>.Ранее министр сообщал, что на обновление парка аграриям было выделено более 210 миллионов рублей, а предусмотренная сумма была увеличена на 9,4%. Обновление парка производится в хозяйствах, имеющих в наличии сельхозтехнику, произведенную более 10 лет назад и находящуюся в собственности сельхозтоваропроизводителей."В текущем году сельскохозяйственными организациями приобретено 153 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 116 тракторов, 27 зерноуборочных комбайнов и 10 кормоуборочных комбайнов. Также приобретено 518 единиц прицепной и навесной техники и оборудования", — сказал Разин.Техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли является основным трендом эффективности производства продукции АПК.

https://ria.ru/20171026/1507642113.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей разин, московская область (подмосковье)