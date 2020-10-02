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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20201002/selkhoztekhnika-1578113056.html
Более 150 единиц агротехники купили в Подмосковье с начала года
Порядка 153 единиц сельскохозяйственной техники приобрели аграрии Московской области с начала 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Андрей Разин. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:25
2020-10-02T15:25
новости подмосковья
андрей разин
московская область (подмосковье)
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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Порядка 153 единиц сельскохозяйственной техники приобрели аграрии <a href="http://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Московской области</a> с начала 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Razin1/" target="_blank" data-auto="true">Андрей Разин</a>.Ранее министр сообщал, что на обновление парка аграриям было выделено более 210 миллионов рублей, а предусмотренная сумма была увеличена на 9,4%. Обновление парка производится в хозяйствах, имеющих в наличии сельхозтехнику, произведенную более 10 лет назад и находящуюся в собственности сельхозтоваропроизводителей."В текущем году сельскохозяйственными организациями приобретено 153 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 116 тракторов, 27 зерноуборочных комбайнов и 10 кормоуборочных комбайнов. Также приобретено 518 единиц прицепной и навесной техники и оборудования", — сказал Разин.Техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли является основным трендом эффективности производства продукции АПК.
https://ria.ru/20171026/1507642113.html
московская область (подмосковье)
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андрей разин, московская область (подмосковье)

Более 150 единиц агротехники купили в Подмосковье с начала года

15:25 02.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкУборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства в Целинном районе Алтайского края
Уборка урожая гречки на полях фермерского хозяйства в Целинном районе Алтайского края - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 2 окт – РИА Новости. Порядка 153 единиц сельскохозяйственной техники приобрели аграрии Московской области с начала 2020 года, сообщил РИА Новости глава Минсельхозпрода Андрей Разин.
Ранее министр сообщал, что на обновление парка аграриям было выделено более 210 миллионов рублей, а предусмотренная сумма была увеличена на 9,4%. Обновление парка производится в хозяйствах, имеющих в наличии сельхозтехнику, произведенную более 10 лет назад и находящуюся в собственности сельхозтоваропроизводителей.
"В текущем году сельскохозяйственными организациями приобретено 153 единицы сельскохозяйственной техники, в том числе 116 тракторов, 27 зерноуборочных комбайнов и 10 кормоуборочных комбайнов. Также приобретено 518 единиц прицепной и навесной техники и оборудования", — сказал Разин.
Техническое перевооружение сельскохозяйственной отрасли является основным трендом эффективности производства продукции АПК.
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Новости ПодмосковьяАндрей РазинМосковская область (Подмосковье)
 
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