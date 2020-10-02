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Программу субсидирования производителей сельхозтехники расширят
Программа государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники в 2021 году будет расширена, сообщил премьер-министр России Михаил... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:09
2020-10-02T16:04
ростсельмаш
михаил мишустин
снг
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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<strong>РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости.</strong> Программа государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники в 2021 году будет расширена, сообщил премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> в ходе посещения комбайнового завода "Ростсельмаш", отметив, что кабмин примет меры поддержки экспорта российских производителей."Конечно, она (программа – ред.) будет продолжена, и в стране примерно 14 млрд рублей на это предусмотрено на 2020 год. В следующем году будет не просто уточнение, а мы договорились о том, как эту программу расширить. И без сомнения, ваше предприятие ("<a href="http://ria.ru/organization_Rostselmash/" target="_blank" data-auto="true">Ростсельмаш</a>") будет продолжать получать соответствующие субсидии. Примерно это более 4 млрд рублей на текущий год, и мы обсудим с руководством предприятия, что можно еще сделать", - сказал Мишустин в пятницу.Он также сообщил, что будут приняты меры для поддержки экспортного потенциала российских производителей. "Мы делаем все возможное для того, чтобы наши производители поддерживались в экспортном потенциале. Для этого существует ряд программ. В том числе наш российский экспортный центр. В первую очередь, это - возможность организации выставок, деловых поездок и, конечно, сертификация, оформление документов - все это <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_promyshlennosti_i_torgovli_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минпромторгом</a> и российским экспортным центром делается. Мы будем всячески содействовать тому, чтобы увеличивать наши экспортные возможности", - сказал Мишустин.По словам премьера, локализация - важнейшее направление всех производств в стране. "Что касается продолжения программы локализации. Ну, во-первых, у нас есть возможности до 70% субсидировать научно-исследовательские и конструкторские работы по утверждению Научно-технического совета, который в Минпромторге есть. И активно ваше предприятие этим пользуется. И мы также продолжим создавать эффективный механизм для того, чтобы локализацию поддержать", - добавил Мишустин.Программа "1432" (названа по номеру постановления правительства) является основным инструментом поддержки отрасли сельхозмашиностроения. Она предусматривает субсидирование производства сельхозтехники для продажи ее аграриям на льготных условиях. В прошлом году на программу было выделено 14,5 млрд рублей, в текущем - 10 млрд рублей.Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в <a href="http://ria.ru/location_Rostov_na_Donu/" target="_blank" data-auto="true">Ростове-на-Дону</a>. Входит в группу компаний "Ростсельмаш". На сегодняшний день завод является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a>, контролирующим более 50% рынка зерноуборочной техники России и около 17% мирового рынка. Продукция "Ростсельмаша" поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В группу "Ростсельмаш" входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов.
https://ria.ru/20200608/1572651191.html
https://ria.ru/20200924/selo-1577713799.html
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ростсельмаш, михаил мишустин, снг, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Программу субсидирования производителей сельхозтехники расширят

15:09 02.10.2020 (обновлено: 16:04 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра производственных площадок ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра производственных площадок ООО Комбайновый завод Ростсельмаш в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра производственных площадок ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Программа государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники в 2021 году будет расширена, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения комбайнового завода "Ростсельмаш", отметив, что кабмин примет меры поддержки экспорта российских производителей.
"Конечно, она (программа – ред.) будет продолжена, и в стране примерно 14 млрд рублей на это предусмотрено на 2020 год. В следующем году будет не просто уточнение, а мы договорились о том, как эту программу расширить. И без сомнения, ваше предприятие ("Ростсельмаш") будет продолжать получать соответствующие субсидии. Примерно это более 4 млрд рублей на текущий год, и мы обсудим с руководством предприятия, что можно еще сделать", - сказал Мишустин в пятницу.
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Он также сообщил, что будут приняты меры для поддержки экспортного потенциала российских производителей. "Мы делаем все возможное для того, чтобы наши производители поддерживались в экспортном потенциале. Для этого существует ряд программ. В том числе наш российский экспортный центр. В первую очередь, это - возможность организации выставок, деловых поездок и, конечно, сертификация, оформление документов - все это Минпромторгом и российским экспортным центром делается. Мы будем всячески содействовать тому, чтобы увеличивать наши экспортные возможности", - сказал Мишустин.
По словам премьера, локализация - важнейшее направление всех производств в стране. "Что касается продолжения программы локализации. Ну, во-первых, у нас есть возможности до 70% субсидировать научно-исследовательские и конструкторские работы по утверждению Научно-технического совета, который в Минпромторге есть. И активно ваше предприятие этим пользуется. И мы также продолжим создавать эффективный механизм для того, чтобы локализацию поддержать", - добавил Мишустин.
Программа "1432" (названа по номеру постановления правительства) является основным инструментом поддержки отрасли сельхозмашиностроения. Она предусматривает субсидирование производства сельхозтехники для продажи ее аграриям на льготных условиях. В прошлом году на программу было выделено 14,5 млрд рублей, в текущем - 10 млрд рублей.
Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. Входит в группу компаний "Ростсельмаш". На сегодняшний день завод является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ, контролирующим более 50% рынка зерноуборочной техники России и около 17% мирового рынка. Продукция "Ростсельмаша" поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В группу "Ростсельмаш" входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов.
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РостсельмашМихаил МишустинСНГМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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