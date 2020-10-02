Программу субсидирования производителей сельхозтехники расширят
15:09 02.10.2020 (обновлено: 16:04 02.10.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра производственных площадок ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра производственных площадок ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш" в Ростове-на-Дону
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 окт - РИА Новости. Программа государственного субсидирования производителей сельскохозяйственной техники в 2021 году будет расширена, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе посещения комбайнового завода "Ростсельмаш", отметив, что кабмин примет меры поддержки экспорта российских производителей.
"Конечно, она (программа – ред.) будет продолжена, и в стране примерно 14 млрд рублей на это предусмотрено на 2020 год. В следующем году будет не просто уточнение, а мы договорились о том, как эту программу расширить. И без сомнения, ваше предприятие ("Ростсельмаш") будет продолжать получать соответствующие субсидии. Примерно это более 4 млрд рублей на текущий год, и мы обсудим с руководством предприятия, что можно еще сделать", - сказал Мишустин в пятницу.
Он также сообщил, что будут приняты меры для поддержки экспортного потенциала российских производителей. "Мы делаем все возможное для того, чтобы наши производители поддерживались в экспортном потенциале. Для этого существует ряд программ. В том числе наш российский экспортный центр. В первую очередь, это - возможность организации выставок, деловых поездок и, конечно, сертификация, оформление документов - все это Минпромторгом и российским экспортным центром делается. Мы будем всячески содействовать тому, чтобы увеличивать наши экспортные возможности", - сказал Мишустин.
По словам премьера, локализация - важнейшее направление всех производств в стране. "Что касается продолжения программы локализации. Ну, во-первых, у нас есть возможности до 70% субсидировать научно-исследовательские и конструкторские работы по утверждению Научно-технического совета, который в Минпромторге есть. И активно ваше предприятие этим пользуется. И мы также продолжим создавать эффективный механизм для того, чтобы локализацию поддержать", - добавил Мишустин.
Программа "1432" (названа по номеру постановления правительства) является основным инструментом поддержки отрасли сельхозмашиностроения. Она предусматривает субсидирование производства сельхозтехники для продажи ее аграриям на льготных условиях. В прошлом году на программу было выделено 14,5 млрд рублей, в текущем - 10 млрд рублей.
Комбайновый завод "Ростсельмаш" основан в 1929 году в Ростове-на-Дону. Входит в группу компаний "Ростсельмаш". На сегодняшний день завод является крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в СНГ, контролирующим более 50% рынка зерноуборочной техники России и около 17% мирового рынка. Продукция "Ростсельмаша" поставляется более чем в 50 стран ближнего и дальнего зарубежья. В группу "Ростсельмаш" входят 13 предприятий, расположенных на 11 производственных площадках в 5 странах, выпускающих агротехнику. Продуктовую линейку компании составляют более 150 моделей и модификаций 24 типов машин и агрегатов.
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