https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578134799.html

Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму

Великобритания в пятницу вслед за Евросоюзом внесла в санкционный список двух россиян и четыре компании, которые связаны со строительством Крымского моста, в... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T22:06

2020-10-02T22:06

2020-10-02T22:06

санкции

крымская железная дорога

санкции в отношении россии

стройгазмонтаж

евросоюз

великобритания

севастополь

экономика

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<strong>ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> в пятницу вслед за <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> внесла в санкционный список двух россиян и четыре компании, которые связаны со строительством Крымского моста, в связи с "нарушением суверенитета Украины", следует из данных сайта министерства финансов Соединенного Королевства.Список пополнили гендиректор ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_grand-servis-ekspress-/" target="_blank" data-auto="true">Гранд Сервис Экспресс</a>" Александр Ганов, а также замглавы ООО "<a href="http://ria.ru/organization_Strojjgazmontazh/" target="_blank" data-auto="true">Стройгазмонтаж</a>" Леонид Рыженькин.Среди компаний под санкции попали ФГУП "<a href="http://ria.ru/organization__209/" target="_blank" data-auto="true">Крымская железная дорога</a>" ("КЖД"), ЗАО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐<a href="http://ria.ru/location_Tommot/" target="_blank" data-auto="true">Томмот</a>‐Якутск", а также ООО "Крымская первая страховая компания". Все компании были задействованы в проектировании, строительстве или эксплуатации Крымского моста.Ранее на этой неделе Евросоюз внес указанные лица и компании в список индивидуальных санкций по <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/krym-1577789008.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200925/dzhabarov-sanktsii-1577742958.html

Арсений Новиков Дикие островные люди. 308

Сергей Ковалёв Стандартная позиция англосаксов и их прихвостней! Вполне логично, а потому и неудивительно! 297

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великобритания

севастополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санкции, крымская железная дорога, санкции в отношении россии, стройгазмонтаж, евросоюз, великобритания, севастополь, экономика