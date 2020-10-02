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https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578134799.html
Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму
Великобритания в пятницу вслед за Евросоюзом внесла в санкционный список двух россиян и четыре компании, которые связаны со строительством Крымского моста, в... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T22:06
2020-10-02T22:06
санкции
крымская железная дорога
санкции в отношении россии
стройгазмонтаж
евросоюз
великобритания
севастополь
экономика
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<strong>ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Наталья Копылова.</strong> <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритания</a> в пятницу вслед за <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> внесла в санкционный список двух россиян и четыре компании, которые связаны со строительством Крымского моста, в связи с "нарушением суверенитета Украины", следует из данных сайта министерства финансов Соединенного Королевства.Список пополнили гендиректор ОАО "<a href="http://ria.ru/organization_grand-servis-ekspress-/" target="_blank" data-auto="true">Гранд Сервис Экспресс</a>" Александр Ганов, а также замглавы ООО "<a href="http://ria.ru/organization_Strojjgazmontazh/" target="_blank" data-auto="true">Стройгазмонтаж</a>" Леонид Рыженькин.Среди компаний под санкции попали ФГУП "<a href="http://ria.ru/organization__209/" target="_blank" data-auto="true">Крымская железная дорога</a>" ("КЖД"), ЗАО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐<a href="http://ria.ru/location_Tommot/" target="_blank" data-auto="true">Томмот</a>‐Якутск", а также ООО "Крымская первая страховая компания". Все компании были задействованы в проектировании, строительстве или эксплуатации Крымского моста.Ранее на этой неделе Евросоюз внес указанные лица и компании в список индивидуальных санкций по <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украине</a>.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей <a href="http://ria.ru/location_Sevastopol/" target="_blank" data-auto="true">Севастополя</a> высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/krym-1577789008.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200925/dzhabarov-sanktsii-1577742958.html
Дикие островные люди.
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Стандартная позиция англосаксов и их прихвостней! Вполне логично, а потому и неудивительно!
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3
великобритания
севастополь
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санкции, крымская железная дорога, санкции в отношении россии, стройгазмонтаж, евросоюз, великобритания, севастополь, экономика

Британия присоединилась к санкциям ЕС по Крыму

22:06 02.10.2020
 
© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанк Крымский мост через Керченский пролив
 Крымский мост через Керченский пролив - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Макс Ветров
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ЛОНДОН, 2 окт – РИА Новости, Наталья Копылова. Великобритания в пятницу вслед за Евросоюзом внесла в санкционный список двух россиян и четыре компании, которые связаны со строительством Крымского моста, в связи с "нарушением суверенитета Украины", следует из данных сайта министерства финансов Соединенного Королевства.
Список пополнили гендиректор ОАО "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов, а также замглавы ООО "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженькин.
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"Мы не потянем": на Украине попрощались с шансами на "возврат" Крыма
Среди компаний под санкции попали ФГУП "Крымская железная дорога" ("КЖД"), ЗАО "Ленпромтранспроект", АО "Дирекция по строительству железной дороги Беркакит‐Томмот‐Якутск", а также ООО "Крымская первая страховая компания". Все компании были задействованы в проектировании, строительстве или эксплуатации Крымского моста.
Ранее на этой неделе Евросоюз внес указанные лица и компании в список индивидуальных санкций по Украине.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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СанкцииКрымская железная дорогаСанкции в отношении РоссииСтройгазмонтажЕвросоюзВеликобританияСевастопольЭкономика
 
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