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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578126962.html
США ввели санкции против Белоруссии
США ввели санкции против восьми белорусских чиновников, в том числе ряда силовиков, говорится на сайте американского минфина. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:34
2020-10-02T18:52
протесты в белоруссии
александр лукашенко
евросоюз
юрий назаренко
цик белоруссии
белоруссия
сша
в мире
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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> ввели санкции против восьми белорусских чиновников, в том числе ряда силовиков, говорится на <a href="https://home.treasury.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> американского минфина.В их числе секретарь ЦИК Белоруссии Елена Дмухайло, глава МВД Юрий Караев и его заместитель - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.Также в список попали заместители министра внутренних дел Хазалбек Атабеков и Александр Барсуков, глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.Ранее саммит глав государств <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a> принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц в Белоруссии. В МИД республики в этой связи заявили, что Минск с пятницы вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578093146.html
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александр лукашенко, евросоюз, юрий назаренко, цик белоруссии, белоруссия, сша, в мире

США ввели санкции против Белоруссии

18:34 02.10.2020 (обновлено: 18:52 02.10.2020)
 
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury DepartmentЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
CC BY 2.0 / Paul Savala / Treasury Department
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости. США ввели санкции против восьми белорусских чиновников, в том числе ряда силовиков, говорится на сайте американского минфина.
В их числе секретарь ЦИК Белоруссии Елена Дмухайло, глава МВД Юрий Караев и его заместитель - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.
Также в список попали заместители министра внутренних дел Хазалбек Атабеков и Александр Барсуков, глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.
Ранее саммит глав государств Евросоюза принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц в Белоруссии. В МИД республики в этой связи заявили, что Минск с пятницы вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
Флаги Европейского Союза у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 11:11Протесты в Белоруссии
Белоруссия ввела ответные санкции против Евросоюза
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЕвросоюзЮрий НазаренкоЦИК БелоруссииБелоруссияСШАВ мире
 
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