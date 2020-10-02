https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578126962.html

США ввели санкции против Белоруссии

США ввели санкции против восьми белорусских чиновников, в том числе ряда силовиков, говорится на сайте американского минфина. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T18:34

2020-10-02T18:34

2020-10-02T18:52

протесты в белоруссии

александр лукашенко

евросоюз

юрий назаренко

цик белоруссии

белоруссия

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 2 окт – РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> ввели санкции против восьми белорусских чиновников, в том числе ряда силовиков, говорится на <a href="https://home.treasury.gov/" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> американского минфина.В их числе секретарь ЦИК Белоруссии Елена Дмухайло, глава МВД Юрий Караев и его заместитель - командующий внутренними войсками Юрий Назаренко.Также в список попали заместители министра внутренних дел Хазалбек Атабеков и Александр Барсуков, глава столичного ОМОНа Дмитрий Балаба, заместитель председателя ЦИК Вадим Ипатов и начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков.Ранее саммит глав государств <a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Евросоюза</a> принял политическое решение одобрить список для санкций, в который входят порядка 40 лиц в Белоруссии. В МИД республики в этой связи заявили, что Минск с пятницы вводит в действие ответный санкционный список, но публиковать его не будет "в соответствии со сложившейся цивилизованной дипломатической практикой".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578093146.html

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белоруссия

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, евросоюз, юрий назаренко, цик белоруссии, белоруссия, сша, в мире