https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578126079.html

МИД прокомментировал санкции ЕС против Белоруссии

Москва расценивает санкции ЕС против Белоруссии как открытое и неприемлемое давление на власти республики, односторонние рестрикции нелегитимны, этот шаг... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T18:26

2020-10-02T18:26

2020-10-02T18:51

протесты в белоруссии

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

москва

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> расценивает санкции ЕС против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> как открытое и неприемлемое давление на власти республики, односторонние рестрикции нелегитимны, этот шаг <a href="http://ria.ru/location_Brussels/" target="_blank" data-auto="true">Брюсселя</a> нарушает принцип невмешательства во внутренние дела, заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a>."Обратили внимание на принятое <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюзом</a> 2 октября решение о новых ограничительных мерах в отношении Белоруссии. Видим, что вместо проявления сдержанности, столь необходимой для стабилизации ситуации в Белоруссии, Евросоюз вновь хватается за санкционный инструмент. Который, напомним, является односторонним и нелегитимным, подрывает прерогативы Совета Безопасности <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и ведет к дальнейшей эрозии международного права",- говорится в заявлении Захаровой.Она добавила, что в Москве расценивают такой шаг "как открытое и неприемлемое давление на белорусские власти, которые предпринимают усилия по нормализации обстановки внутри страны"."Представители Евросоюза и его стран-членов неоднократно заверяли об отсутствии в их подходах геополитики. Однако, принимаемые в ЕС решения, язык угроз, равно как и другие действия в отношении Белоруссии свидетельствуют об обратном. Налицо нарушение одного из ключевых принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ – невмешательства во внутренние дела",- подчеркнула Захарова.По ее словам, вместо того, чтобы "сыграть конструктивную роль и содействовать стабилизации ситуации в Белоруссии", в Евросоюзе решили "пойти на поводу у отдельных стран-членов, настроенных на дальнейшее "раскачивание" внутриполитического положения в Белоруссии"."Призываем ЕС задуматься об опасных последствиях такой линии",- констатировала официальный представитель МИД РФ.Европейский союз в пятницу после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578126681.html

https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578125960.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), москва, белоруссия, в мире