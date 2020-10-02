https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578125960.html

Слуцкий оценил санкции Евросоюза против Белоруссии

Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко в новых санкционных списках ЕС внушает осторожный оптимизм, есть надежда на то, что здравый смысл в Европе РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T18:25

2020-10-02T18:25

2020-10-02T18:25

протесты в белоруссии

леонид слуцкий

александр лукашенко

госдума рф

евросоюз

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Отсутствие президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> в новых санкционных списках ЕС внушает осторожный оптимизм, есть надежда на то, что здравый смысл в Европе возобладает, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам <a href="https://ria.ru/person_LeonidSluckijj" target="_blank">Леонид Слуцкий</a>.<a href="https://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz" target="_blank">Европейский союз</a> в пятницу после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии.Он отметил, что все происходящее в западном политическом пространстве вокруг Белоруссии "являет собой ту или иную форму вмешательства во внутренние дела суверенного государства"."Не признавая легитимность Лукашенко, проводя встречи с (экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой) Тихановской, давая ей высокие европейские трибуны, вводя санкции, лидеры стран Европы проявляют неуважение к тем белорусам, кто проголосовал за действующего президента. А таких - большинство", - добавил парламентарий.Кроме того, считает Слуцкий, попытки провести в Белоруссии "венесуэльский сценарий" и создать тем самым в Минске "удобный для Запада политический режим" ничего не имеют общего ни с демократией, ни с правами человека.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20201002/diplomaty-1578116602.html

https://ria.ru/20201002/lukashenko-1578094416.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

леонид слуцкий, александр лукашенко, госдума рф, евросоюз, белоруссия, в мире