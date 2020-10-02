Слуцкий оценил санкции Евросоюза против Белоруссии
© AP Photo / TUT.byПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на женском форуме в Минске. 17 сентября 2020
© AP Photo / TUT.by
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Отсутствие президента Белоруссии Александра Лукашенко в новых санкционных списках ЕС внушает осторожный оптимизм, есть надежда на то, что здравый смысл в Европе возобладает, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Европейский союз в пятницу после публикации в официальном журнале ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, обвиняя их в насилии над участниками акций протеста и фальсификации итогов президентских выборов. Всего под санкции попали 40 человек, в числе которых в основном силовики и представители избирательных органов Белоруссии.
"Санкции ЕС против Белоруссии были ожидаемы, исходя из декларируемых намерений европейских лидеров. То, что в списки пока не попал президент страны Александр Лукашенко, внушает, как принято говорить, "осторожный оптимизм". Есть надежда на то, что здравый смысл может возобладать, хотя и совсем небольшая", - сказал депутат.
Он отметил, что все происходящее в западном политическом пространстве вокруг Белоруссии "являет собой ту или иную форму вмешательства во внутренние дела суверенного государства".
"Не признавая легитимность Лукашенко, проводя встречи с (экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой) Тихановской, давая ей высокие европейские трибуны, вводя санкции, лидеры стран Европы проявляют неуважение к тем белорусам, кто проголосовал за действующего президента. А таких - большинство", - добавил парламентарий.
Кроме того, считает Слуцкий, попытки провести в Белоруссии "венесуэльский сценарий" и создать тем самым в Минске "удобный для Запада политический режим" ничего не имеют общего ни с демократией, ни с правами человека.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.
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