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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578121703.html
В Евросоюзе не исключили расширения санкций против Белоруссии
Европейский союз готов расширить санкции по Белоруссии в случае, если ситуация там не улучшится, написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:17
2020-10-02T17:17
протесты в белоруссии
жозеп боррель
цик белоруссии
евросоюз
белоруссия
европа
в мире
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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Европейский союз готов расширить санкции по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в случае, если ситуация там не улучшится, написал в <a href="https://twitter.com/josepborrellf" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> глава европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."ЕС готов ввести больше ограничительных мер, если ситуация не улучшится", - написал он.Боррель также в очередной раз озвучил позицию <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, направленную на поддержку демократических прав и свобод народа Белоруссии. "Мы также осуждаем преследование и насилие в отношении людей, которые реализуют свои фундаментальные права", - добавил он.ЕС в пятницу после публикации в официальном журнале официально ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, которых в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> считают причастными к насилию над демонстрантами и фальсификации итогов президентских выборов. В список попали сорок человек, в основном силовиков и представителей избирательных органов, включая главу МВД и <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Белоруссии</a>.
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578110953.html
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белоруссия
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жозеп боррель, цик белоруссии, евросоюз, белоруссия, европа, в мире

В Евросоюзе не исключили расширения санкций против Белоруссии

17:17 02.10.2020
 
© AP Photo / Pool/Olivier HosletВерховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© AP Photo / Pool/Olivier Hoslet
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БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Европейский союз готов расширить санкции по Белоруссии в случае, если ситуация там не улучшится, написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"ЕС готов ввести больше ограничительных мер, если ситуация не улучшится", - написал он.
Боррель также в очередной раз озвучил позицию Евросоюза, направленную на поддержку демократических прав и свобод народа Белоруссии. "Мы также осуждаем преследование и насилие в отношении людей, которые реализуют свои фундаментальные права", - добавил он.
ЕС в пятницу после публикации в официальном журнале официально ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, которых в Европе считают причастными к насилию над демонстрантами и фальсификации итогов президентских выборов. В список попали сорок человек, в основном силовиков и представителей избирательных органов, включая главу МВД и ЦИК Белоруссии.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 14:54Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииЖозеп БоррельЦИК БелоруссииЕвросоюзБелоруссияЕвропаВ мире
 
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