https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578121703.html

В Евросоюзе не исключили расширения санкций против Белоруссии

Европейский союз готов расширить санкции по Белоруссии в случае, если ситуация там не улучшится, написал в Twitter глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T17:17

2020-10-02T17:17

2020-10-02T17:17

протесты в белоруссии

жозеп боррель

цик белоруссии

евросоюз

белоруссия

европа

в мире

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<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Европейский союз готов расширить санкции по <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> в случае, если ситуация там не улучшится, написал в <a href="https://twitter.com/josepborrellf" target="_blank" rel="nofollow noopener">Twitter</a> глава европейской дипломатии <a href="http://ria.ru/person_ZHozep_Borrel/" target="_blank" data-auto="true">Жозеп Боррель</a>."ЕС готов ввести больше ограничительных мер, если ситуация не улучшится", - написал он.Боррель также в очередной раз озвучил позицию <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>, направленную на поддержку демократических прав и свобод народа Белоруссии. "Мы также осуждаем преследование и насилие в отношении людей, которые реализуют свои фундаментальные права", - добавил он.ЕС в пятницу после публикации в официальном журнале официально ввел дополнительные индивидуальные санкции против белорусских официальных лиц, которых в <a href="http://ria.ru/location_Europe/" target="_blank" data-auto="true">Европе</a> считают причастными к насилию над демонстрантами и фальсификации итогов президентских выборов. В список попали сорок человек, в основном силовиков и представителей избирательных органов, включая главу МВД и <a href="http://ria.ru/organization_CIK_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">ЦИК Белоруссии</a>.

https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578110953.html

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белоруссия

европа

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жозеп боррель, цик белоруссии, евросоюз, белоруссия, европа, в мире