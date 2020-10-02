Главу МВД Белоруссии включили в санкционный список Евросоюза
16:24 02.10.2020 (обновлено: 16:42 02.10.2020)
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев, а также командир ОМОН Дмитрий Балаба и замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков вошли в санкционный список ЕС, говорится в опубликованном в официальном журнале документе.
Всего под санкции Евросоюза попали 40 человек.
В документе говорится, что санкции против главы МВД и других силовиков введены за их роль "в кампании репрессий и запугивания", которая, по мнению ЕС, была развернута против мирных демонстрантов и журналистов после президентских выборов 2020 года.
Их также обвиняют в участии в "незаконных арестах", "недостойном обращении" с задержанными, в том числе, в пытках.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.