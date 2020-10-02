https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578117866.html

Главу МВД Белоруссии включили в санкционный список Евросоюза

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев, а также командир ОМОН Дмитрий Балаба и замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков вошли в санкционный список... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:24

2020-10-02T16:24

2020-10-02T16:42

протесты в белоруссии

мвд белоруссии

евросоюз

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569089743_0:159:3075:1888_1400x0_80_0_0_a4b2620b3278f7ebb0cc03e993b6e682.jpg

<strong>БРЮССЕЛЬ, 2 окт – РИА Новости.</strong> Глава <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> Юрий Караев, а также командир <a href="http://ria.ru/organization_OMON_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">ОМОН</a> Дмитрий Балаба и замкомандующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков вошли в санкционный список ЕС, говорится в опубликованном в официальном журнале документе.Всего под санкции <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a> попали 40 человек.В документе говорится, что санкции против главы МВД и других силовиков введены за их роль "в кампании репрессий и запугивания", которая, по мнению ЕС, была развернута против мирных демонстрантов и журналистов после президентских выборов 2020 года.Их также обвиняют в участии в "незаконных арестах", "недостойном обращении" с задержанными, в том числе, в пытках.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее крупные - в выходные дни. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября.

https://ria.ru/20201002/lukashenko-1578082524.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мвд белоруссии, евросоюз, белоруссия, в мире