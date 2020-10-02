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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578095215.html
В Кремле прокомментировали санкции Евросоюза против Белоруссии
Санкции со стороны ЕС в отношении белорусских лидеров – это, скорее, проявление слабости, чем силы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:35
2020-10-02T11:35
протесты в белоруссии
евросовет
шарль мишель
евросоюз
дмитрий песков
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Санкции со стороны ЕС в отношении белорусских лидеров – это, скорее, проявление слабости, чем силы, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вы знаете, что мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике. В любом случае, это, скорее, проявление слабости, чем силы", - сказал Песков журналистам.Раннее глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> имплементирует санкции по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в списке для наложения ограничений примерно 40 лиц.
https://ria.ru/20201002/lukashenko-1578094416.html
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евросовет, шарль мишель, евросоюз, дмитрий песков, белоруссия, в мире

В Кремле прокомментировали санкции Евросоюза против Белоруссии

11:35 02.10.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Санкции со стороны ЕС в отношении белорусских лидеров – это, скорее, проявление слабости, чем силы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Вы знаете, что мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике. В любом случае, это, скорее, проявление слабости, чем силы", - сказал Песков журналистам.
Раннее глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Евросоюз имплементирует санкции по ситуации в Белоруссии, в списке для наложения ограничений примерно 40 лиц.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 11:25Протесты в Белоруссии
В Кремле оценили отсутствие Лукашенко в санкционном списке Евросоюза
 
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Протесты в БелоруссииЕвросоветШарль МишельЕвросоюзДмитрий ПесковБелоруссияВ мире
 
Политика
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