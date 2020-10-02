https://ria.ru/20201002/sanktsii-1578095215.html

В Кремле прокомментировали санкции Евросоюза против Белоруссии

Санкции со стороны ЕС в отношении белорусских лидеров – это, скорее, проявление слабости, чем силы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:35

2020-10-02T11:35

2020-10-02T11:35

протесты в белоруссии

евросовет

шарль мишель

евросоюз

дмитрий песков

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Санкции со стороны ЕС в отношении белорусских лидеров – это, скорее, проявление слабости, чем силы, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Вы знаете, что мы в целом относимся весьма и весьма негативно к санкционной политике. В любом случае, это, скорее, проявление слабости, чем силы", - сказал Песков журналистам.Раннее глава <a href="http://ria.ru/organization_Evrosovet/" target="_blank" data-auto="true">Евросовета</a> <a href="http://ria.ru/person__71/" target="_blank" data-auto="true">Шарль Мишель</a> заявил, что <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюз</a> имплементирует санкции по ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, в списке для наложения ограничений примерно 40 лиц.

https://ria.ru/20201002/lukashenko-1578094416.html

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евросовет, шарль мишель, евросоюз, дмитрий песков, белоруссия, в мире