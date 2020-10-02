https://ria.ru/20201002/samootsenka-1578082858.html

О чем молчит самоутверждение? Психиатр рассказал о нормальной самооценке

Почему одни пытаются превознести себя, другие самоутвердиться за чужой счет, а третьи, наоборот, принижают себя и недооценивают? О чувстве собственной важности, РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T04:31

2020-10-02T04:31

2020-10-02T04:31

человек

здоровье - общество

психиатрия

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Почему одни пытаются превознести себя, другие самоутвердиться за чужой счет, а третьи, наоборот, принижают себя и недооценивают? О чувстве собственной важности, его причинах и комплексах в интервью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20201002/kompleksy-1578052938.html">радио Sputnik</a> рассказал <a href="https://ria.ru/tag_psikhiatrija/" target="_blank">психиатр</a> и психотерапевт Юрий Вяльба."У тебя ЧСВ зашкаливает" <strong>–</strong> так сейчас принято говорить в отношении людей, которые считают себя лучше других и требуют к себе особого отношения. Аббревиатура ЧСВ расшифровывается как "Чувство Собственной Важности", которое свидетельствует о ненормальном "я-восприятии". Постоянное стремление к самоутверждению говорит о том, что человек имеет комплексы, считает психиатр Юрий Вяльба.Получается, что человек с завышенной самооценкой ничем не отличается от человека, который принижает и недооценивает себя. И в одном, и другом случае мы имеем дело с закомплексованной личностью. В качестве примера закомплексованной личности Юрий Вяльба приводит французского императора Наполеона."Наполеон – младший сын в многодетной семье, которого шпыняли все, кто мог, прибавим к этому комплекс по поводу маленького роста. Результат <strong>–</strong> Наполеон постоянно самоутверждался. Иногда это приводило к позитивным результатам, человек добивался определенных успехов, постоянно самоутверждаясь в этом мире, но конечный результат достаточно плачевен", <strong>–</strong> отметил Юрий Вяльба.В основе адекватной самооценки лежит чувство удовлетворенности. И здесь важно понимать, что нормальное "я-восприятие" человека является более конструктивным и эффективным прежде всего для самого себя, отметил специалист. "Ощущение счастья, это не внешнее, не то, что мы думаем про человека, а то, что личность думает про себя. Человек может работать дворником, но при этом ощущать себя счастливым. А человек, который достигает каких то высот, может чувствовать страдание и неудовлетворенность в силу своих комплексов" <strong>–</strong> поделился мнением с радио Sputnik Юрий Вяльба.

https://ria.ru/20201001/depressiya-1578028379.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

человек, здоровье - общество, психиатрия, общество