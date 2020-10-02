https://ria.ru/20201002/samburskaya-1578101677.html

“У меня это с детства”: звезда “Универа” рассказала о необычном “фетише”

Актриса Настасья Самбурская на YouTube-шоу “Блеф” удивила поклонников неожиданным признанием. Звезда “Универа” рассказала, что страдала клептоманией. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T12:44

2020-10-02T12:44

2020-10-02T17:15

шоубиз

настасья самбурская

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. </strong>Актриса <a href="https://ria.ru/person_nastasya-samburskaya" target="_blank">Настасья Самбурская</a> на YouTube-шоу “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=XEd0-Z0tohg">Блеф</a>” удивила поклонников неожиданным признанием. Звезда “Универа” рассказала, что страдала клептоманией. В эфире шоу, в котором нужно угадать, правдивую ли историю рассказывает гость, Самбурская заявила, что не раз присваивала чужие вещи. История оказалась правдой, однако звезда заверила, что уже избавилась от этого пристрастия. Ранее Самбурская, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала о том, сколько денег в месяц ей нужно для комфортной жизни. "От 500 тысяч и до бесконечности", – отметила звезда.

https://ria.ru/20200908/dengi-1576926578.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

настасья самбурская, шоу-бизнес