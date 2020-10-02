https://ria.ru/20201002/samburskaya-1578101677.html
“У меня это с детства”: звезда “Универа” рассказала о необычном “фетише”
Актриса Настасья Самбурская на YouTube-шоу “Блеф” удивила поклонников неожиданным признанием. Звезда “Универа” рассказала, что страдала клептоманией. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:44
2020-10-02T12:44
2020-10-02T17:15
шоубиз
настасья самбурская
шоу-бизнес
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. </strong>Актриса <a href="https://ria.ru/person_nastasya-samburskaya" target="_blank">Настасья Самбурская</a> на YouTube-шоу “<a href="https://www.youtube.com/watch?v=XEd0-Z0tohg">Блеф</a>” удивила поклонников неожиданным признанием. Звезда “Универа” рассказала, что страдала клептоманией. В эфире шоу, в котором нужно угадать, правдивую ли историю рассказывает гость, Самбурская заявила, что не раз присваивала чужие вещи. История оказалась правдой, однако звезда заверила, что уже избавилась от этого пристрастия. Ранее Самбурская, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала о том, сколько денег в месяц ей нужно для комфортной жизни. "От 500 тысяч и до бесконечности", – отметила звезда.
https://ria.ru/20200908/dengi-1576926578.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
настасья самбурская, шоу-бизнес
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.
Актриса Настасья Самбурская
на YouTube-шоу “Блеф
” удивила поклонников неожиданным признанием. Звезда “Универа” рассказала, что страдала клептоманией.
В эфире шоу, в котором нужно угадать, правдивую ли историю рассказывает гость, Самбурская заявила, что не раз присваивала чужие вещи.
“У меня этот фетиш с детства. Когда понимаю, что можно что-то сныкать, и делаю это, возникает чувство удовольствия. Я помню, как в детстве украла у подружки цепочку и пошла к ней в гости, спрятав украшение под свитером. Так и не отдала потом. А как-то из ресторана я утащила вешалку”, — призналась актриса.
История оказалась правдой, однако звезда заверила, что уже избавилась от этого пристрастия.
Ранее Самбурская, отвечая на вопросы подписчиков в Instagram, рассказала о том, сколько денег в месяц ей нужно для комфортной жизни. "От 500 тысяч и до бесконечности", – отметила звезда.