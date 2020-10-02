https://ria.ru/20201002/samburskaya-1578082168.html

Звезда "Универа" восхитила поклонников откровенным фото

Актриса Настасья Самбурская опубликовала в Instagram смелое фото, чем восхитила своих поклонников. РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T02:09

2020-10-02T02:09

2020-10-02T17:16

шоубиз

россия

настасья самбурская

шоу-бизнес

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<strong>МОСКВА, 2 окт – РИА Новости.</strong> Актриса <a href="http://ria.ru/person_nastasya-samburskaya/" target="_blank" data-auto="true">Настасья Самбурская</a> опубликовала в <a href="https://www.instagram.com/samburskaya/" target="_blank">Instagram</a> смелое фото, чем восхитила своих поклонников.На снимке актриса, облаченная в корсет, стоит возле окна в одном из столичных небоскребов. "Доброе утро, как спалось? Вид из окна, конечно, потрясающий...", - подписала она фото.Подписчики Самбурской оценили внешний вид актрисы и засыпали ее комплиментами."На виде из окна сложно сконцентрироваться", - отметила danya_danyusha."Не пойму, это двойной стеклопакет?" – пошутил flexing_studio."Да тут вид из окна отдыхает от вида вашей фигурки", - написала anissa_kudimana."Настенька, ты - шикарная девушка. Счастья тебе и успехов в карьере", - добавила prilipko.viktoriia."Какое окно? Я его не заметил", - сыронизировал denis_morozov92.Самбурская получила известность, сыграв роль в сериале "Универ. Новая общага". С 2012 года также начала музыкальную деятельность.

https://ria.ru/20201001/tolkalina-1578027994.html

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россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, настасья самбурская, шоу-бизнес