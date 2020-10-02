https://ria.ru/20201002/samara-1578134516.html

"КМПГ" победил в конкурсе разработчиков территории около "Самара Арены"

Консорциум "КПМГ" победил в международном конкурсе по разработке концепции развития территории около стадиона "Самара Арена", сообщает в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T21:57

2020-10-02T21:57

2020-10-02T21:57

городская среда

самарский государственный технический университет

дмитрий азаров

самарская область

экономика

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<strong>САМАРА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Консорциум "КПМГ" победил в международном конкурсе по разработке концепции развития территории около стадиона "Самара Арена", сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона."В пятницу, 2 октября, были подведены итоги открытого международного конкурса на разработку концепции развития территории, прилегающей к стадиону "Самара Арена"… По результатам выступлений финалистов члены жюри определили победителя… Им стал консорциум "КПМГ", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в консорциум входят итальянская компания LAND Srl, московское "Архитектурное бюро Асадова" и <a href="http://ria.ru/organization_Samarskijj_gosudarstvennyjj_tekhnicheskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Самарский государственный технический университет</a>. В рамках конкурса "КПМГ" предложил стратегию трансформации территории, которая сосредоточена на трех понятиях: экология, экономика и эмоции. Ключевыми задачами при разработке мастер-плана стало развитие площадки в гармонии с природой и создание комфортной современной городской среды.Второе место в конкурсе заняло ООО "Дреес и Зоммер Проджект Менеджмент энд Билдинг Технолоджис", третье - ООО "АйЭнДи Аркитектс", четвертое – ООО "Аврора Групп". По информации пресс-службы, каждый проект будет доработан в соответствии с предложениями и замечаниями членов жюри, затем все концепции передадут региону для реализации проектов.С инициативой провести открытый конкурс по планировке территории около "Самара Арены" выступил губернатор <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской области</a> <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Azarov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Азаров</a>. Для участия в конкурсе зарегистрировались 127 претендентов из 28 стран, в состав жюри вошли российские и зарубежные эксперты в области архитектуры и строительства."Самара Арена" уже имеет не только всероссийскую, но и международную известность благодаря проведению матчей Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Территория, прилегающая к стадиону, является одним из центров притяжения жителей всего региона, а также туристов. Наша задача – сохранить уже созданную инфраструктуру и придать ей новую перспективу развития. Размер территории позволяет тщательно спланировать и создать практически с нуля новый современный район с необходимым социальным, культурным и экономическим назначением", – цитирует Азарова пресс-служба.

https://ria.ru/20200928/samara-1577910149.html

https://ria.ru/20200928/sotrudnichestvo-1577902247.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

городская среда, самарский государственный технический университет, дмитрий азаров, самарская область, экономика