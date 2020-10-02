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https://ria.ru/20201002/rosstat-1578129345.html
Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в августе
Коронавирус в августе стал главной причиной смерти 3 222 человек в России, в еще 641 случае он предполагается как основная причина смерти (но вирус не был... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:14
2020-10-02T19:38
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
федеральная служба государственной статистики (росстат)
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/keyword_koronavirusy" target="_blank">Коронавирус</a> в августе стал главной причиной смерти 3 222 человек в России, в еще 641 случае он предполагается как основная причина смерти (но вирус не был идентифицирован), следует из <a href="https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/101056" target="_blank" rel="nofollow noopener">данных</a> <a href="http://ria.ru/organization_Rosstat/" target="_blank" data-auto="true">Росстата</a>.Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента - в августе 2020 года был зафиксирован 1 078 такой случай. В 2 522 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.Росстат в пятницу также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за июль. По данным статистического ведомства, в июле в России COVID-19 стал основной причиной смерти 6 084 человек (против предыдущего отчета в 5 922 человек), в том числе у 5 063 человек вирус идентифицирован (в предыдущей версии таких случаев было 4 863), у 1 021 человек - не идентифицирован (против 1 059 в предыдущем отчете).Росстат также уточнил данные по числу умерших в июле, когда основная причина смерти отнесена к прочим заболеваниям - теперь их 4 287 (против 4 157), из них в 1 237 случаев COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания (против 1 191 в предыдущем отчете); в 3 050 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания (против 2 966).Таким образом, число смертей лиц с диагностированным и предполагаемым COVID-19 по уточненным данным в июле составило 10 371 случай (против 10 079 в предыдущем отчете). В августе таких умерших 7 463 человека.Росстат ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя перечисленные выше четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. В общей сложности по всем этим категориям с апреля умерли 45 663 человека, в том числе в апреле 2 825, в мае - 12 669, в июне - 12 335.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20201002/pobeda-1578116716.html
Где статистика по смертности от других заболеваний?
36
У них нету других заболеваний. От пневмонии каждый год умирает 1,5-2 миллиона человек в мире. А тут за этот год миллион умерло. КОроче врут они все.
19
4
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, федеральная служба государственной статистики (росстат), общество

Росстат опубликовал статистику смертности от коронавируса в августе

19:14 02.10.2020 (обновлено: 19:38 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врач у окна в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Коронавирус в августе стал главной причиной смерти 3 222 человек в России, в еще 641 случае он предполагается как основная причина смерти (но вирус не был идентифицирован), следует из данных Росстата.
Статистическое ведомство также приводит данные по числу умерших в случаях, когда COVID-19 повлиял на развитие иных болезней и способствовал появлению осложнений, ускоривших смерть пациента - в августе 2020 года был зафиксирован 1 078 такой случай. В 2 522 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания.
Росстат в пятницу также опубликовал уточненные данные по смертности от COVID за июль. По данным статистического ведомства, в июле в России COVID-19 стал основной причиной смерти 6 084 человек (против предыдущего отчета в 5 922 человек), в том числе у 5 063 человек вирус идентифицирован (в предыдущей версии таких случаев было 4 863), у 1 021 человек - не идентифицирован (против 1 059 в предыдущем отчете).
Росстат также уточнил данные по числу умерших в июле, когда основная причина смерти отнесена к прочим заболеваниям - теперь их 4 287 (против 4 157), из них в 1 237 случаев COVID-19 не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений заболевания (против 1 191 в предыдущем отчете); в 3 050 случаях COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие смертельных осложнений заболевания (против 2 966).
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Таким образом, число смертей лиц с диагностированным и предполагаемым COVID-19 по уточненным данным в июле составило 10 371 случай (против 10 079 в предыдущем отчете). В августе таких умерших 7 463 человека.
Росстат ведет статистику смертей от коронавирусной инфекции, выделяя перечисленные выше четыре группы смертей лиц с диагностированным COVID-19. В общей сложности по всем этим категориям с апреля умерли 45 663 человека, в том числе в апреле 2 825, в мае - 12 669, в июне - 12 335.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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