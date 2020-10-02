https://ria.ru/20201002/roditeli-1578083715.html

В ГД ответили на сообщения об арестах отцов детей от суррогатных матерей

Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой не допустить изъятия... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T07:10

2020-10-02T07:10

2020-10-02T07:29

россия

оксана пушкина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/113875/90/1138759042_0:0:3250:1829_1400x0_80_0_0_d1d31fc2a23202f57a9a7c98dfcecead.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a> обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой не допустить изъятия детей у мужчин, прибегнувших к услугам суррогатных матерей, копия запроса имеется в распоряжении РИА Новости.Пушкина пояснила, что депутатский запрос стал реакцией на появившуюся СМИ информацию о планируемых арестах одиноких мужчин, которые обращались в центры суррогатного материнства. "Арестовывать собираются одиноких мужчин, чья единственная вина состоит в том, что они воспользовались услугой экстракорпорального оплодотворения", - отметила парламентарий. Вместе с этим планируется на время следствия передавать детей органам опеки и попечительства.Историю с арестами отцов она назвала "антиконституционной".Депутат напомнила, что согласно приказу Минздрава, который регламентирует процедуру ЭКО, донорами при оплодотворении может быть только семейная пара и одинокая женщина, а мужчина – не может. "И якобы на этом основании <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> даже планирует провести люстрацию в отношении мужчин, которые воспользовались услугой ЭКО с 2014 года! Но, постойте, а как же Конституция, 19-я статья которой однозначно говорит: "Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные возможности для их реализации?" – задается вопросом депутат ГД.Пушкина уверена, что проведение процедуры ЭКО должно регламентироваться не приказом Минздрава, а отдельным законом, который бы полностью соответствовал Конституции. По ее данным, "в недрах" комитета Госдумы по охране здоровья лежит законопроект, призванный регулировать проведение ЭКО. "Лежит без движения, что неудивительно, учитывая влияние, которое сегодня имеет <a href="http://ria.ru/organization_Russkaja_pravoslavnaja_cerkov/" target="_blank" data-auto="true">РПЦ</a>. Представители РПЦ не раз призывали государство вывести <a href="http://ria.ru/person_EHko_Umberto/" target="_blank" data-auto="true">ЭКО</a> из программы обязательного медицинского страхования", - заметила депутат.Из-за существующего правового пробела, уверена Пушкина, и возникают разговоры о "люстрациях", "арестах", "торговле младенцами". "Звучат угрозы отобрать детей и отдать их в детские дома! На основании якобы нетрадиционной сексуальной ориентации одиноких отцов, которая, к слову сказать, не является основанием в ограничении прав, да к тому же недоказуема", - сообщила заместитель председателя комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.По данным следствия, в 2014-2020 годах в Москве руководители и сотрудники двух коммерческих организаций с привлечением работников частных медцентров на возмездной основе предоставляли услуги суррогатных матерей. При этом они, как полагает следствие, нарушили законодательство России в области использования вспомогательных репродуктивных технологий. В рамках расследования дела задержаны восемь человек: три врача частных медцентров, два руководителя коммерческих организаций и их сотрудники.

https://ria.ru/20200924/surrogatnoe-1577693289.html

https://ria.ru/20200917/inostrantsy-1577388642.html

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оксана пушкина, общество