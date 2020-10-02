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Метеоролог оценила температурный рекорд на российском полюсе холода
Температурный рекорд, установленный этим летом на полюсе холода в Верхоянске, следует считать экстремальным погодным явлением, но иллюстрировать им изменение... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T09:10
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республика саха (якутия)
погода
верхоянск
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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Температурный рекорд, установленный этим летом на полюсе холода в <a href="http://ria.ru/location_Verkhojansk/" target="_blank" data-auto="true">Верхоянске</a>, следует считать экстремальным погодным явлением, но иллюстрировать им изменение климата неверно, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.В Верхоянске 20 июня 2020 года температура достигла плюс 38 градусов, что признано выдающимся мировым температурным рекордом. После проверки этот факт внесут в список всемирных метеорологических рекордов. Позже это событие стали часто приводить в качестве подтверждения изменения климата.Она уточнила, что выводы об изменении климата можно делать только на основании долгосрочных трендов. Такие наблюдения также есть, и они указывают, что есть тенденция к увеличению средних температур в течение всего года.Кроме того, в Якутии стали отмечаться ярко выраженные осень и весна, хотя ранее здесь наблюдался более резкий переход от зимы к лету.<u><strong><em><a href="https://ria.ru/20201002/klimat-1578069036.html">Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;</a></em></strong></u>
https://ria.ru/20200912/temperatura-1577141556.html
республика саха (якутия)
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республика саха (якутия), погода, верхоянск

Метеоролог оценила температурный рекорд на российском полюсе холода

09:10 02.10.2020 (обновлено: 11:52 02.10.2020)
 
© РИА Новости / В. Журавлев Верхоянские горы в Якутии
Верхоянские горы в Якутии - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / В. Журавлев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Температурный рекорд, установленный этим летом на полюсе холода в Верхоянске, следует считать экстремальным погодным явлением, но иллюстрировать им изменение климата неверно, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.
В Верхоянске 20 июня 2020 года температура достигла плюс 38 градусов, что признано выдающимся мировым температурным рекордом. После проверки этот факт внесут в список всемирных метеорологических рекордов. Позже это событие стали часто приводить в качестве подтверждения изменения климата.

"Этот год действительно был исключительным, уже в июне можно было купаться в реках и озерах, хотя обычно купальный сезон наступает не раньше июля. Лето в Заполярье в 2020 году выдалось длиннее и жарче, чем в центральной части Якутии. Однако мы не можем говорить, что рекорд температуры в Верхоянске говорит об изменении климата. Это все-таки отдельное, хоть и выдающее явление, которое говорит только о сюрпризах погоды", — сказала Маршалик.

Она уточнила, что выводы об изменении климата можно делать только на основании долгосрочных трендов. Такие наблюдения также есть, и они указывают, что есть тенденция к увеличению средних температур в течение всего года.
Кроме того, в Якутии стали отмечаться ярко выраженные осень и весна, хотя ранее здесь наблюдался более резкий переход от зимы к лету.
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Республика Саха (Якутия)ПогодаВерхоянск
 
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