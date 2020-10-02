https://ria.ru/20201002/rekord-1578086087.html

Метеоролог оценила температурный рекорд на российском полюсе холода

Температурный рекорд, установленный этим летом на полюсе холода в Верхоянске, следует считать экстремальным погодным явлением, но иллюстрировать им изменение... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T09:10

2020-10-02T09:10

2020-10-02T11:52

республика саха (якутия)

погода

верхоянск

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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости.</strong> Температурный рекорд, установленный этим летом на полюсе холода в <a href="http://ria.ru/location_Verkhojansk/" target="_blank" data-auto="true">Верхоянске</a>, следует считать экстремальным погодным явлением, но иллюстрировать им изменение климата неверно, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.В Верхоянске 20 июня 2020 года температура достигла плюс 38 градусов, что признано выдающимся мировым температурным рекордом. После проверки этот факт внесут в список всемирных метеорологических рекордов. Позже это событие стали часто приводить в качестве подтверждения изменения климата.Она уточнила, что выводы об изменении климата можно делать только на основании долгосрочных трендов. Такие наблюдения также есть, и они указывают, что есть тенденция к увеличению средних температур в течение всего года.Кроме того, в Якутии стали отмечаться ярко выраженные осень и весна, хотя ранее здесь наблюдался более резкий переход от зимы к лету.<u><strong><em><a href="https://ria.ru/20201002/klimat-1578069036.html">Читайте полный текст интервью >>></a></em></strong></u>

https://ria.ru/20200912/temperatura-1577141556.html

республика саха (якутия)

верхоянск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), погода, верхоянск