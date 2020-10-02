Метеоролог оценила температурный рекорд на российском полюсе холода
09:10 02.10.2020 (обновлено: 11:52 02.10.2020)
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Температурный рекорд, установленный этим летом на полюсе холода в Верхоянске, следует считать экстремальным погодным явлением, но иллюстрировать им изменение климата неверно, сообщила РИА Новости начальник гидрометцентра Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Маршалик.
В Верхоянске 20 июня 2020 года температура достигла плюс 38 градусов, что признано выдающимся мировым температурным рекордом. После проверки этот факт внесут в список всемирных метеорологических рекордов. Позже это событие стали часто приводить в качестве подтверждения изменения климата.
"Этот год действительно был исключительным, уже в июне можно было купаться в реках и озерах, хотя обычно купальный сезон наступает не раньше июля. Лето в Заполярье в 2020 году выдалось длиннее и жарче, чем в центральной части Якутии. Однако мы не можем говорить, что рекорд температуры в Верхоянске говорит об изменении климата. Это все-таки отдельное, хоть и выдающее явление, которое говорит только о сюрпризах погоды", — сказала Маршалик.
Она уточнила, что выводы об изменении климата можно делать только на основании долгосрочных трендов. Такие наблюдения также есть, и они указывают, что есть тенденция к увеличению средних температур в течение всего года.
Кроме того, в Якутии стали отмечаться ярко выраженные осень и весна, хотя ранее здесь наблюдался более резкий переход от зимы к лету.
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