Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20201002/razvod-1578099429.html
"Недостаточно ласки": певица рассказала о жизни Харламова после развода
Певица и модель Анна Калашникова на красной дорожке 42-го Московского международного кинофестиваля рассказала о жизни Гарика Харламова после развода с Кристиной РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:20
2020-10-02T17:38
шоубиз
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/32325/49/323254989_0:143:2394:1490_1400x0_80_0_0_ff58d3d3a97bec9e71f77af8ab7cd282.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Певица и модель Анна Калашникова на красной дорожке 42-го Московского международного кинофестиваля рассказала о жизни <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарика Харламова</a> после развода с <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристиной Асмус</a>. По словам Калашниковой, комедианту не хватает любви. "Я вчера была на Comedy, он рассказывал про развод. Он рассказывал о том, что у него шутки стали очень пошлые, были и так пошлые, а стали сейчас в области интима из-за того, что он разведен. И вот ему недостаточно внимания, любви и ласки", — цитирует слова певицы “<a href="https://www.vokrug.tv/article/show/16015900851/">Пятый канал</a>”. Харламов и Асмус в июне 2020 года объявили о расставании после восьми лет брака. Как заявили бывшие возлюбленные, они расстались без претензий друг к другу и <a href="https://ria.ru/20200928/kharlamov-1577888388.html" target="_blank">остались друзьями</a>.
https://ria.ru/20200930/kino-1577995137.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/32325/49/323254989_109:0:2285:1632_1400x0_80_0_0_e13636ea6d3d1beac62780ffa42ec86d.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)

"Недостаточно ласки": певица рассказала о жизни Харламова после развода

12:20 02.10.2020 (обновлено: 17:38 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкГарик "Бульдог" Харламов
Гарик Бульдог Харламов - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Певица и модель Анна Калашникова на красной дорожке 42-го Московского международного кинофестиваля рассказала о жизни Гарика Харламова после развода с Кристиной Асмус.
По словам Калашниковой, комедианту не хватает любви. "Я вчера была на Comedy, он рассказывал про развод. Он рассказывал о том, что у него шутки стали очень пошлые, были и так пошлые, а стали сейчас в области интима из-за того, что он разведен. И вот ему недостаточно внимания, любви и ласки", — цитирует слова певицы “Пятый канал”.
Кадр из сериала Интерны - РИА Новости, 1920, 30.09.2020
30 сентября, 13:41
"Меня трясло": актриса рассказала о "постельной" сцене с Харламовым
Харламов и Асмус в июне 2020 года объявили о расставании после восьми лет брака. Как заявили бывшие возлюбленные, они расстались без претензий друг к другу и остались друзьями.
 
Обсудить0
ШоубизКристина АсмусШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния