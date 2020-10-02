https://ria.ru/20201002/razvod-1578099429.html
"Недостаточно ласки": певица рассказала о жизни Харламова после развода
Певица и модель Анна Калашникова на красной дорожке 42-го Московского международного кинофестиваля рассказала о жизни Гарика Харламова после развода с Кристиной РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:20
2020-10-02T12:20
2020-10-02T17:38
шоубиз
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости.</strong> Певица и модель Анна Калашникова на красной дорожке 42-го Московского международного кинофестиваля рассказала о жизни <a href="http://ria.ru/person_Garik_KHarlamov/" target="_blank" data-auto="true">Гарика Харламова</a> после развода с <a href="http://ria.ru/person_kristina-asmus/" target="_blank" data-auto="true">Кристиной Асмус</a>. По словам Калашниковой, комедианту не хватает любви. "Я вчера была на Comedy, он рассказывал про развод. Он рассказывал о том, что у него шутки стали очень пошлые, были и так пошлые, а стали сейчас в области интима из-за того, что он разведен. И вот ему недостаточно внимания, любви и ласки", — цитирует слова певицы “<a href="https://www.vokrug.tv/article/show/16015900851/">Пятый канал</a>”. Харламов и Асмус в июне 2020 года объявили о расставании после восьми лет брака. Как заявили бывшие возлюбленные, они расстались без претензий друг к другу и <a href="https://ria.ru/20200928/kharlamov-1577888388.html" target="_blank">остались друзьями</a>.
https://ria.ru/20200930/kino-1577995137.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)