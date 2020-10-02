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Артиллерийская позиция в зоне карабахского конфликта
Обострение ситуации вокруг Нагорного Карабаха
https://ria.ru/20201002/razrusheniya-1578102586.html
В Армении рассказали о последствиях удара Азербайджана по Степанакерту
Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана в столице непризнанной Нагорно-Карабахской... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:57
2020-10-02T14:13
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
нагорный карабах
степанакерт
армения
в мире
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<strong>ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости.</strong> Представитель минобороны Армении <a href="http://ria.ru/person_Arcrun_Ovannisjan/" target="_blank" data-auto="true">Арцрун Ованнисян</a> заявил, что в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте есть многочисленные разрушения и раненые."В Степанакерте есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба", - написал Ованнисян в <a href="https://www.facebook.com/arcrun" target="_blank">Facebook</a>.Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в <a href="http://ria.ru/location_Armenia/" target="_blank" data-auto="true">Армении</a> впервые. Президент <a href="http://ria.ru/location_Azerbajjdzhan/" target="_blank" data-auto="true">Азербайджана</a> утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
https://ria.ru/20201002/armeniya-1578088989.html
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нагорный карабах
степанакерт
армения
РИА Новости
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Кадры Степанакерта после обстрела
Азербайджанские ВС нанесли удар по столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерту, сообщили в Минобороны Армении. "Ударили по Степанакерту", – написал представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян в Facebook. В ведомстве не уточнили, каким образом ведется обстрел.
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нагорный карабах, степанакерт, армения, в мире

В Армении рассказали о последствиях удара Азербайджана по Степанакерту

12:57 02.10.2020 (обновлено: 14:13 02.10.2020)
 
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ЕРЕВАН, 2 окт – РИА Новости. Представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что в результате обстрела со стороны ВС Азербайджана в столице непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерте есть многочисленные разрушения и раненые.
"В Степанакерте есть многочисленные разрушения гражданской инфраструктуры, раненые, пострадала спасательная служба", - написал Ованнисян в Facebook.
Ранее лидеры России, США и Франции - стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - призвали к немедленному прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе. Президенты выразили соболезнования семьям убитых и раненых, призвали Ереван и Баку обязаться возобновить переговоры без условий.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
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Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
 
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Обострение ситуации вокруг Нагорного КарабахаНагорный КарабахСтепанакертАрменияВ мире
 
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