https://ria.ru/20201002/razgovor-1578109692.html

В Кремле рассказали подробности разговора Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T14:40

2020-10-02T14:40

2020-10-02T14:40

россия

александр лукашенко

владимир путин

сочи

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> и президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> в телефонном разговоре подтвердили обоюдный настрой на укрепление союзничества двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе белорусской стороны."Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе встречи на высшем уровне в <a href="http://ria.ru/location_Sochi/" target="_blank" data-auto="true">Сочи</a> 14 декабря. С удовлетворением констатировано, что правительствами, министерствами и ведомствами двух стран предпринимаются конкретные шаги по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества во всех областях, включая межрегиональные связи. В целом подтвержден обоюдный настрой на укрепление союзничества России и Белоруссии", - говорится в сообщении."Рассмотрены также различные аспекты послевыборной ситуации в Республике с учетом продолжающихся попыток вмешательства извне", - говорится в сообщении.Кроме того, Путин и Лукашенко уделили особое внимание обострению нагорно-карабахского конфликта и условились продолжать контакты на различных уровнях.

https://ria.ru/20201002/lukashenko-1578094416.html

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сочи

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр лукашенко, владимир путин, сочи, белоруссия, в мире