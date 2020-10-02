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Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону "самые животрепещущие" вопросы в двусторонней и мировой повестке,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:38
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россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 окт – РИА Новости.</strong> Президенты Белоруссии и России <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> и <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> обсудили по телефону "самые животрепещущие" вопросы в двусторонней и мировой повестке, передает в пятницу <a href="https://sputnik.by/politics/20201002/1045810392/Lukashenko-i-Putin-pogovorili-po-telefonu.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Лукашенко и Путин по телефону обсудили самые животрепещущие вопросы в двусторонней и мировой повестке", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
https://ria.ru/20200929/kontrakty-1577946433.html
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россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

12:38 02.10.2020 (обновлено: 13:11 02.10.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МИНСК, 2 окт – РИА Новости. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону "самые животрепещущие" вопросы в двусторонней и мировой повестке, передает в пятницу Sputnik Беларусь.
"Лукашенко и Путин по телефону обсудили самые животрепещущие вопросы в двусторонней и мировой повестке", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко во время переговоров с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 29.09.2020
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РоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияВ мире
 
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