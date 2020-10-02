https://ria.ru/20201002/razgovor-1578101463.html
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили по телефону "самые животрепещущие" вопросы в двусторонней и мировой повестке,... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T12:38
2020-10-02T12:38
2020-10-02T13:11
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 2 окт – РИА Новости.</strong> Президенты Белоруссии и России <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank">Александр Лукашенко</a> и <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank">Владимир Путин</a> обсудили по телефону "самые животрепещущие" вопросы в двусторонней и мировой повестке, передает в пятницу <a href="https://sputnik.by/politics/20201002/1045810392/Lukashenko-i-Putin-pogovorili-po-telefonu.html" target="_blank">Sputnik Беларусь</a>."Лукашенко и Путин по телефону обсудили самые животрепещущие вопросы в двусторонней и мировой повестке", - говорится в сообщении в Telegram-канале агентства.
https://ria.ru/20200929/kontrakty-1577946433.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире