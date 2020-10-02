https://ria.ru/20201002/rak-1578122721.html
Названы снижающие риск рака груди продукты
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева перечислила продукты, снижающие риск рака груди. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T17:33
2020-10-02T17:33
2020-10-02T18:44
рак груди
елена малышева
здоровье - общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. </strong>Телеведущая и доктор медицинских наук <a href="http://ria.ru/person_elena-malysheva/" target="_blank" data-auto="true">Елена Малышева</a> перечислила продукты, снижающие риск рака груди.По словам врача, в профилактике заболевания поможет употребление персиков, которые содержат обладающее противоопухолевым эффектом вещество кверцетин. Также она посоветовала включить в рацион капусту, которая подавляет рост опухолевых клеток за счет сульфорафана. Кроме того, специалист отметила пользу помидоров, содержащих препятствующий развитию рака груди ликопин."Капуста — 100 граммов в день, персик — 300, помидор — 100", — рассказала Малышева в <a href="https://www.youtube.com/channel/UCFxlG9YgE_RGo6BSUpPB5gA" target="_blank" rel="nofollow noopener">эфире </a>программы "Жить здорово!".
https://ria.ru/20200926/rak-1577802956.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рак груди, елена малышева, здоровье - общество