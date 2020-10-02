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Почти половине россиян нравится их работа, показал опрос
Почти половине работающих россиян нравится их работа, также 26% работают по другой специальности, а не по той, которую получали в высшем или среднем учебном... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:34
2020-10-02T11:34
фонд "общественное мнение"
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Почти половине работающих россиян нравится их работа, также 26% работают по другой специальности, а не по той, которую получали в высшем или среднем учебном заведении, следует из данных опроса <a href="https://fom.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).По данным исследования, 48% респондентов скорее нравится их работа, 8% не нравится. У 24% она связана с умственным трудом, у 21% с физическим трудом, 3% затруднились ответить.Также 26% граждан той же группы работают по другой специальности, а не по той, которую получали в высшем или среднем учебном заведении, 20% - по той, на которую они учились.Как указано в опросе, 38% россиян часто или редко перерабатывают, у 17% такого не случается. Помимо этого, 35% приходится на работе выполнять задачи, которые не входят в их прямые должностные обязанности, 21% не приходится.При этом 37% респондентов, у которых есть работа, не бросили бы ее, если бы имели достаточно денег, 17% бросили бы.Отмечается, что 64% опрошенных считают, что все трудоспособные люди должны работать, 31% - что, если трудоспособный человек не работает, в этом нет ничего предосудительного, 4% затруднились ответить. Кроме этого, 47% полагают, что лучше выбирать ту профессию, которая обеспечивает достойный доход, а 46% - что лучше выбирать ту профессию, которая нравится, даже если за нее платят немного.Всероссийский телефонный опрос проводился 18-20 сентября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
https://ria.ru/20200929/zarplata-1577920663.html
https://ria.ru/20200805/1575379629.html
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фонд "общественное мнение", общество

Почти половине россиян нравится их работа, показал опрос

11:34 02.10.2020
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosБизнесмены
Бизнесмены - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© Фото : Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Почти половине работающих россиян нравится их работа, также 26% работают по другой специальности, а не по той, которую получали в высшем или среднем учебном заведении, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
По данным исследования, 48% респондентов скорее нравится их работа, 8% не нравится. У 24% она связана с умственным трудом, у 21% с физическим трудом, 3% затруднились ответить.
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Также 26% граждан той же группы работают по другой специальности, а не по той, которую получали в высшем или среднем учебном заведении, 20% - по той, на которую они учились.
Как указано в опросе, 38% россиян часто или редко перерабатывают, у 17% такого не случается. Помимо этого, 35% приходится на работе выполнять задачи, которые не входят в их прямые должностные обязанности, 21% не приходится.
При этом 37% респондентов, у которых есть работа, не бросили бы ее, если бы имели достаточно денег, 17% бросили бы.
Отмечается, что 64% опрошенных считают, что все трудоспособные люди должны работать, 31% - что, если трудоспособный человек не работает, в этом нет ничего предосудительного, 4% затруднились ответить. Кроме этого, 47% полагают, что лучше выбирать ту профессию, которая обеспечивает достойный доход, а 46% - что лучше выбирать ту профессию, которая нравится, даже если за нее платят немного.
Всероссийский телефонный опрос проводился 18-20 сентября среди 4 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 1,9%.
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