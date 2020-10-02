https://ria.ru/20201002/rabota-1578088479.html

В России запустили программы обучения для потерявших работу в пандемию

Минпросвещения РФ запускает программы профессионального обучения для тех, кто потерял работу во время пандемии коронавируса или ищет новую работу, сообщает... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T10:03

2020-10-02T10:03

2020-10-02T10:03

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

коронавирусы

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (рособрнадзор)

москва

самарская область

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_prosveshhenija_Rossii/" target="_blank">Минпросвещения РФ</a> запускает программы профессионального обучения для тех, кто потерял работу во время пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавируса</a> или ищет новую работу, сообщает пресс-служба министерства."В результате пандемии во всем мире количество безработных выросло, а молодым специалистам стало сложнее найти вакансию. Минпросвещения России окажет таким людям помощь, предоставив возможность приобрести новую специальность и стать востребованными на рынке труда. В программе по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию россиян участвуют все регионы", - говорится в сообщении.Уточняется, что Минпросвещения совместно с регионами, <a href="http://ria.ru/organization_Rosobrnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Рособрнадзором</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Rostrud/" target="_blank" data-auto="true">Рострудом</a> и Союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы (Worldskills Russia)" запустило проект по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования пострадавших от последствий распространения новой коронавирусной инфекции. Цель программы – оказание мер поддержки в сфере занятости, а также предоставление россиянам возможности приобрести дополнительные профессиональные навыки для повышения конкурентоспособности на рынке труда.Добавляется, что каждый регион определил приоритетные профессии, исходя из ситуации на местном рынке труда. Самое большое количество направлений для переподготовки (до 90) открыто в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, Московской, Тюменской, Свердловской, Кемеровской, <a href="http://ria.ru/location_Samarskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Самарской областях</a>, <a href="http://ria.ru/location_Tatarstan/" target="_blank" data-auto="true">республиках Татарстан</a> и Башкортостан.Обучение будет вестись на базе колледжей, оснащённых в соответствии с современными международными стандартами.Участниками программы могут стать люди, у которых есть риск увольнения, выпускники образовательных организаций, а также ищущие работу граждане. Уже до конца 2020 года планируется обучить свыше 110 тысяч граждан.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u></em>.

https://ria.ru/20200924/bezrabotitsa-1577713081.html

https://ria.ru/20200912/posobiya-1577135741.html

москва

самарская область

республика татарстан (татарстан)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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