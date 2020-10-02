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Путину доверяют 68,1% россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 68,1% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T15:55
2020-10-02T15:55
россия
вциом
владимир путин
общество
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президенту России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимиру Путину</a> доверяют 68,1% россиян, свидетельствуют результаты опроса <a href="https://wciom.ru/" target="_blank">ВЦИОМ</a>.Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 68,1% указали президента, 28,4% сообщили о недоверии к нему.Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 63,7%, не одобряют - 27,6%.Опрос проводился с 21 по 27 сентября. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
https://ria.ru/20201002/chinovniki-1578108417.html
Справедливые цифры 👍
36
6,81 запятую не там поставили.
23
7
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
россия, вциом, владимир путин, общество

Путину доверяют 68,1% россиян, показал опрос

15:55 02.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 68,1% россиян, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Респондентам предложили выбрать из списка политиков тех, кому они доверяют, 68,1% указали президента, 28,4% сообщили о недоверии к нему.
Кроме того, опрошенные выбирали из списка политиков тех, чью деятельность они одобряют. Путина назвали 63,7%, не одобряют - 27,6%.
Опрос проводился с 21 по 27 сентября. В подобных инициативных всероссийских опросах, которые "ВЦИОМ-Спутник" проводит с февраля, принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. С 18 июня 2018 года ежедневно опрашиваются 1,6 тысячи респондентов. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 11,2 тысячи респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
Президент РФ Владимир Путин и ректор РАНХиГС Владимир Мау во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 14:22
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РоссияВЦИОМВладимир ПутинОбщество
 
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