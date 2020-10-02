https://ria.ru/20201002/putin-1578094949.html

Путин встретится с ректором РАНХиГС

Президент России Владимир Путин проведет в пятницу два международных телефонных разговора и встретится с ректором Российской академии народного хозяйства и... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T11:32

2020-10-02T11:32

2020-10-02T11:32

россия

владимир мау

дмитрий песков

владимир путин

политика

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> проведет в пятницу два международных телефонных разговора и встретится с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Mau/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Мау</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Сегодня продолжает президент работать в Огарево. У него сейчас завершается международный телефонный разговор... Не исключаем еще телефонных разговоров во второй половине дня. Сегодня разные деловые встречи непубличного характера, и из них открытой будет встреча с ректором РАНХиГС Мау. Очень важно учреждение с точки зрения подготовки и повышения квалификации руководителей в разных сферах, управленцев для государства, региональных кадров", - сказал Песков.

https://ria.ru/20201002/politika-1578094632.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир мау, дмитрий песков, владимир путин, политика