Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201002/putin-1578094949.html
Путин встретится с ректором РАНХиГС
Президент России Владимир Путин проведет в пятницу два международных телефонных разговора и встретится с ректором Российской академии народного хозяйства и... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T11:32
2020-10-02T11:32
россия
владимир мау
дмитрий песков
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981752_0:0:3092:1739_1400x0_80_0_0_bc57441be42b416c530fd2f66b9d3e21.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> проведет в пятницу два международных телефонных разговора и встретится с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Mau/" target="_blank" data-auto="true">Владимиром Мау</a>, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Сегодня продолжает президент работать в Огарево. У него сейчас завершается международный телефонный разговор... Не исключаем еще телефонных разговоров во второй половине дня. Сегодня разные деловые встречи непубличного характера, и из них открытой будет встреча с ректором РАНХиГС Мау. Очень важно учреждение с точки зрения подготовки и повышения квалификации руководителей в разных сферах, управленцев для государства, региональных кадров", - сказал Песков.
https://ria.ru/20201002/politika-1578094632.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/1e/1577981752_158:0:2889:2048_1400x0_80_0_0_e723c21fbf1c4c215d35ce8570d0c5f4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, владимир мау, дмитрий песков, владимир путин, политика

Путин встретится с ректором РАНХиГС

11:32 02.10.2020
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о развитии и декриминализации лесного комплекса - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин проведет в пятницу два международных телефонных разговора и встретится с ректором Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) Владимиром Мау, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня продолжает президент работать в Огарево. У него сейчас завершается международный телефонный разговор... Не исключаем еще телефонных разговоров во второй половине дня. Сегодня разные деловые встречи непубличного характера, и из них открытой будет встреча с ректором РАНХиГС Мау. Очень важно учреждение с точки зрения подготовки и повышения квалификации руководителей в разных сферах, управленцев для государства, региональных кадров", - сказал Песков.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
Вчера, 11:28
Песков рассказал о подготовке встречи Путина с лидерами думских фракций
 
Обсудить1
РоссияВладимир МауДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:28Россия может отправить срочную миссию для поиска жизни на Венере
02:24Эксперт рассказал о настройках на смартфоне, которые опасно трогать
02:23Назван победитель шоу "Голос 60+"
02:19В Киеве заявили об ударе по обороноспособности Украины
02:18Эксперт рассказал, кому нельзя давать согласие на обработку личных данных
02:05Агроном назвала полезные свойства пальмового масла
01:46Трамп опубликовал видеообращение
01:37Ким Чен Ын пожелал Трампу скорейшего выздоровления
01:35В новой российской космической станции будут места для четырех туристов
00:37Кадыров прокомментировал драку в Крыму с участием жителя Чечни
00:27Заразившийся коронавирусом Трамп будет доставлен в военный госпиталь
00:21Синоптики рассказали, когда похолодает в европейской части России
00:11Камера GoPro сняла "протекающий" отсек российского модуля "Звезда" на МКС
23:21Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса
23:15В севшем перед крушением Ан-26 самолете был сын командующего ВВС Украины
23:11Турист из Чечни убил крымского спортсмена одним ударом
23:11Мишустин продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве бизнеса
23:07Число умерших от COVID-19 в Москве впервые с июля превысило 30 человек
22:56При взрыве в сирийском Хомсе пострадали пятеро детей
22:53В Чехии во время голосования на выборах умер член избиркома
Лента новостейМолния