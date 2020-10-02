https://ria.ru/20201002/pugacheva-1578131372.html
Пугачева сообщила о смерти певца Александра Кальянова
РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T19:58
2020-10-02T19:58
2020-10-02T22:25
культура
алла пугачева
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<strong>МОСКВА, 2 окт —</strong> <strong>РИА Новости. </strong><a href="http://ria.ru/person_Alla_Pugacheva/" target="_blank" data-auto="true">Алла Пугачева</a> сообщила в инстаграме о кончине певца и композитора Александра Кальянова<strong>.</strong>Кальянов начинал свою карьеру как звукорежиссер. Затем Алла Пугачева убедила его стать певцом. Он дебютировал в 1988 году на "Рождественских встречах" примадонны с песней "Старое кафе". С 1986 по 2005 год вышло десять альбомов музыканта.
Игорь Земский
А это кто такой?
37
Влад Антилибер
Жаль, хороший певец был. Недавно о нём вспоминали у Малахова, в программе с Шуфутинским.
21
8
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алла пугачева