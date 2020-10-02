https://ria.ru/20201002/ptitsy-1578284866.html

Специалисты рассказали птицы еще остались в Москве

Водоплавающие птицы, такие, как широконоска и чирок-трескунок, а также горихвостки и пеночки, начинают улетать в теплые края на зимовку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T18:04

2020-10-02T18:04

2020-10-05T18:04

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосприрода

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/92918/55/929185585_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_c893c8beb3b7f835a84fa2c4c7c1d1c0.jpg

<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Водоплавающие птицы, такие, как широконоска и чирок-трескунок, а также горихвостки и пеночки, начинают улетать в теплые края на зимовку, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что немного задержатся птицы, которые с животных кормов частично переключаются на растительные. В середине октября начнут отлет скворцы, зяблики и большинство видов дроздов."Последними в конце октября - начале ноября улетят чайки, дрозды рябинники и кряквы. Хотя эти утки часто остаются зимовать. В октябре и ноябре над Москвой мы увидим стаи диких гусей, которые также поздно отправляются на юг. Большинство наших перелетных птиц зимует в Африке и на юге Европы", - уточняется в сообщении.Специалисты напоминают, что важно не подкармливать птиц в начале осени, когда перелетные виды только отправляются на зимовку в теплые страны. Некоторых видов птиц такая подкормка может задержать на путях миграции, что сделает перелет еще труднее и опаснее. Подкормку стоит начать через пару месяцев, предварительно собрав плоды и семена растений, которые зимой можно положить в кормушку. Плодам рябины и боярышника обрадуются снегири, а для мелких лесных птиц нужно засушить семена диких трав.

https://radiosputnik.ria.ru/20201001/fontan-1578046682.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосприрода, москва