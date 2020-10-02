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Специалисты рассказали птицы еще остались в Москве
Водоплавающие птицы, такие, как широконоска и чирок-трескунок, а также горихвостки и пеночки, начинают улетать в теплые края на зимовку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:04
2020-10-05T18:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Водоплавающие птицы, такие, как широконоска и чирок-трескунок, а также горихвостки и пеночки, начинают улетать в теплые края на зимовку, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что немного задержатся птицы, которые с животных кормов частично переключаются на растительные. В середине октября начнут отлет скворцы, зяблики и большинство видов дроздов."Последними в конце октября - начале ноября улетят чайки, дрозды рябинники и кряквы. Хотя эти утки часто остаются зимовать. В октябре и ноябре над Москвой мы увидим стаи диких гусей, которые также поздно отправляются на юг. Большинство наших перелетных птиц зимует в Африке и на юге Европы", - уточняется в сообщении.Специалисты напоминают, что важно не подкармливать птиц в начале осени, когда перелетные виды только отправляются на зимовку в теплые страны. Некоторых видов птиц такая подкормка может задержать на путях миграции, что сделает перелет еще труднее и опаснее. Подкормку стоит начать через пару месяцев, предварительно собрав плоды и семена растений, которые зимой можно положить в кормушку. Плодам рябины и боярышника обрадуются снегири, а для мелких лесных птиц нужно засушить семена диких трав.
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мосприрода, москва

Специалисты рассказали птицы еще остались в Москве

18:04 02.10.2020 (обновлено: 18:04 05.10.2020)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПтица пеночка
Птица пеночка - РИА Новости, 1920, 02.10.2020
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Водоплавающие птицы, такие, как широконоска и чирок-трескунок, а также горихвостки и пеночки, начинают улетать в теплые края на зимовку, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"По словам специалистов ГПБУ "Мосприрода", в первую очередь в теплые страны отправляются насекомоядные птицы. Еще в конце августа мы простились со стрижами, соловьями, славками и камышевками. В сентябре улетели ласточки, кукушки, мухоловки, некоторые виды куликов. И вот к началу октября пришла очередь водоплавающих птиц, таких, как широконоска и чирок-трескунок, а также горихвосток и пеночек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что немного задержатся птицы, которые с животных кормов частично переключаются на растительные. В середине октября начнут отлет скворцы, зяблики и большинство видов дроздов.
"Последними в конце октября - начале ноября улетят чайки, дрозды рябинники и кряквы. Хотя эти утки часто остаются зимовать. В октябре и ноябре над Москвой мы увидим стаи диких гусей, которые также поздно отправляются на юг. Большинство наших перелетных птиц зимует в Африке и на юге Европы", - уточняется в сообщении.
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Специалисты напоминают, что важно не подкармливать птиц в начале осени, когда перелетные виды только отправляются на зимовку в теплые страны. Некоторых видов птиц такая подкормка может задержать на путях миграции, что сделает перелет еще труднее и опаснее. Подкормку стоит начать через пару месяцев, предварительно собрав плоды и семена растений, которые зимой можно положить в кормушку. Плодам рябины и боярышника обрадуются снегири, а для мелких лесных птиц нужно засушить семена диких трав.
 
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