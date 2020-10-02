https://ria.ru/20201002/ptitsy-1578284866.html
Специалисты рассказали птицы еще остались в Москве
Водоплавающие птицы, такие, как широконоска и чирок-трескунок, а также горихвостки и пеночки, начинают улетать в теплые края на зимовку, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 02.10.2020
2020-10-02T18:04
2020-10-02T18:04
2020-10-05T18:04
москва сегодня: мегаполис для жизни
мосприрода
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/92918/55/929185585_0:156:3000:1844_1400x0_80_0_0_c893c8beb3b7f835a84fa2c4c7c1d1c0.jpg
<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Водоплавающие птицы, такие, как широконоска и чирок-трескунок, а также горихвостки и пеночки, начинают улетать в теплые края на зимовку, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.Отмечается, что немного задержатся птицы, которые с животных кормов частично переключаются на растительные. В середине октября начнут отлет скворцы, зяблики и большинство видов дроздов."Последними в конце октября - начале ноября улетят чайки, дрозды рябинники и кряквы. Хотя эти утки часто остаются зимовать. В октябре и ноябре над Москвой мы увидим стаи диких гусей, которые также поздно отправляются на юг. Большинство наших перелетных птиц зимует в Африке и на юге Европы", - уточняется в сообщении.Специалисты напоминают, что важно не подкармливать птиц в начале осени, когда перелетные виды только отправляются на зимовку в теплые страны. Некоторых видов птиц такая подкормка может задержать на путях миграции, что сделает перелет еще труднее и опаснее. Подкормку стоит начать через пару месяцев, предварительно собрав плоды и семена растений, которые зимой можно положить в кормушку. Плодам рябины и боярышника обрадуются снегири, а для мелких лесных птиц нужно засушить семена диких трав.
https://radiosputnik.ria.ru/20201001/fontan-1578046682.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/92918/55/929185585_167:0:2834:2000_1400x0_80_0_0_633913df77deb3cec4f09239b970b696.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мосприрода, москва
МОСКВА, 2 окт - РИА Новости. Водоплавающие птицы, такие, как широконоска и чирок-трескунок, а также горихвостки и пеночки, начинают улетать в теплые края на зимовку, сообщает пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.
"По словам специалистов ГПБУ "Мосприрода", в первую очередь в теплые страны отправляются насекомоядные птицы. Еще в конце августа мы простились со стрижами, соловьями, славками и камышевками. В сентябре улетели ласточки, кукушки, мухоловки, некоторые виды куликов. И вот к началу октября пришла очередь водоплавающих птиц, таких, как широконоска и чирок-трескунок, а также горихвосток и пеночек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что немного задержатся птицы, которые с животных кормов частично переключаются на растительные. В середине октября начнут отлет скворцы, зяблики и большинство видов дроздов.
"Последними в конце октября - начале ноября улетят чайки, дрозды рябинники и кряквы. Хотя эти утки часто остаются зимовать. В октябре и ноябре над Москвой мы увидим стаи диких гусей, которые также поздно отправляются на юг. Большинство наших перелетных птиц зимует в Африке и на юге Европы", - уточняется в сообщении.
Специалисты напоминают, что важно не подкармливать птиц в начале осени, когда перелетные виды только отправляются на зимовку в теплые страны. Некоторых видов птиц такая подкормка может задержать на путях миграции, что сделает перелет еще труднее и опаснее. Подкормку стоит начать через пару месяцев, предварительно собрав плоды и семена растений, которые зимой можно положить в кормушку. Плодам рябины и боярышника обрадуются снегири, а для мелких лесных птиц нужно засушить семена диких трав.