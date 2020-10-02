https://ria.ru/20201002/profsoyuzy-1578119334.html

Профсоюзы призвали продлить меры поддержки рынка труда

Профсоюзы считают, что меры по поддержке безработных и занятого населения, введенные из-за пандемии коронавируса, стоит продлить до возвращения рынка труда к... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T16:47

2020-10-02T16:47

2020-10-02T16:47

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Профсоюзы считают, что меры по поддержке безработных и занятого населения, введенные из-за пандемии <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>, стоит продлить до возвращения рынка труда к докризисным показателям, следует из документа, с которым ознакомились РИА Новости.Соответствующий документ направила в Российскую трехстороннюю комиссию (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений заместитель координатора профсоюзной стороны комиссии Нина Кузьмина.Профсоюзы отметили, что проектом о бюджете на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов планируется ежегодное снижение финансирования подпрограммы "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан".Несмотря на снятие коронавирусных ограничений и на существующие временные меры поддержки безработных, ситуация на рынке труда, отмечается в документе, продолжает ухудшаться. При этом действие большинства мер по поддержке рынка труда и занятости населения прекращается в октябре 2020 года.Профсоюзы также считают, что некоторые меры поддержки должны начать действовать постоянно. В частности, речь идет о максимальном размере пособия по безработице для всех граждан, признанных безработными. Профсоюзы также считают, что размер пособия в 2021 году должен быть повышен до величины прожиточного минимума трудоспособного населения по РФ во II квартале 2020 года (12 392 рубля).Повышенный размер пособия по безработице для граждан с детьми до 18 лет также должен сохраниться, считают профсоюзы.

https://ria.ru/20200716/1574442774.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество