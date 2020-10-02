https://ria.ru/20201002/prirost-1578091692.html

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста за сутки в Подмосковье, Чувашии, Тульской области, Чечне - 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T10:54

2020-10-02T10:54

2020-10-02T10:54

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

чеченская республика (чечня)

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

тульская область

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<strong>МОСКВА, 2 окт - РИА Новости.</strong> Наименьший темп прироста за сутки в <a href="https://ria.ru/location_Moskovskaja_oblast" target="_blank">Подмосковье</a>, <a href="https://ria.ru/location_CHuvashija" target="_blank">Чувашии</a>, <a href="https://ria.ru/location_Tulskaja_oblast" target="_blank">Тульской области</a>, <a href="https://ria.ru/chr" target="_blank">Чечне</a> - 0,3%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Московская область, Чувашская Республика, Тульская область, Чеченская Республика 0,3%. 2. Смоленская область, Республика Татарстан 0,4%. 3. Республика Тыва, Иркутская область, Республика Марий Эл, Челябинская область, Республика Башкортостан 0,5%", - говорится в сообщении.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

чувашская республика (чувашия)

московская область (подмосковье)

тульская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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